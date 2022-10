Mango continua la sua espansione internazionale aprendo quattro punti vendita in Italia

Il mango è un successo internazionale. L’azienda spagnola di distribuzione della moda, seconda nel Paese per fatturato, continua a crescere all’estero, puntando questa volta sull’Italia, e prevede di chiudere l’anno con ottanta punti vendita.

specifico, L’azienda aprirà quattro nuovi stabilimenti nel Paese, di cui uno nel Romast Shopping CenterNella capitale italiana avrà una superficie di settecento metri quadrati e ospiterà le collezioni Mango Donna e Uomo.

Inoltre, la società ne aprirà un altro nel centro commerciale Bundatifero a Forlì, in Emilia-Romagna; Un altro è nel centro commerciale La Cru a Siderno in Calabria e il quarto è a Dei Neri a Firenze. Quattro negozi saranno esclusivamente dedicati alla linea donna.

I negozi Mango apriranno in località tra cui Roma, Firenze e Torino

Come parte della sua espansione nel paese, Mango ha stretto un legame con un gruppo di vendita al dettaglioGestisce più di trenta punti vendita nelle principali stazioni ferroviarie del paese e finora comprende sette negozi di società in franchising.

L’accordo, siglato lo scorso 10 ottobre, consente a Mango di controllare direttamente sette società dislocate nelle stazioni ferroviarie di Torino, Milano, Venezia, Firenze, Roma Termini, Roma Tiburtina e Napoli.

Tutti questi sette stabilimenti hanno una superficie di 150 mq e 350 mq e sono dedicati esclusivamente alla linea femminile. “Questo accordo è un passo avanti nel piano di espansione che Mango sta sviluppando per consolidare il proprio marchio in Italia e i nostri obiettivi strategici di crescita internazionale”, ha spiegato Daniel Lopez, Direttore dell’Espansione di Mango.

L’obiettivo dell’azienda è chiudere il 2022 con una rete commerciale di ottanta aziende in Italia

Il dirigente ha aggiunto in una dichiarazione: “L’Italia è uno dei mercati più importanti per noi e per l’industria della moda a livello globale e vogliamo che Mango abbia una presenza significativa nel Paese”. Mango, sbarcato in Italia nel 2001, vende attualmente a 74 punti.

L’impegno di Mango per l’Italia arriva nel mezzo dell’offensiva internazionale dell’azienda. La scorsa settimana, l’azienda ha lanciato il suo piano di crescita negli Stati Uniti, dove prevede di raggiungere quaranta aziende entro il 2024. Con un’apertura in Florida.

Ulteriore, L’azienda ha incrementato la propria presenza nel Regno Unito con una serie di aperture verso la fine dell’annoquando In Francia, i mango prevedono di aumentare le vendite del 70% entro il 2025.

Mango ha chiuso l’anno fiscale 2021 con una crescita del 21,3% delle vendite a 2.234 milioni di euro. Rispetto al 2019, il fatturato dell’azienda è ancora inferiore del 5,9%. In questo periodo, la società ha registrato un utile netto di 67,5 milioni di euro, il più alto dal 2014.