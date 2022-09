Mani dei Rigogoli. I Red Sox regnano

Rich Hill e tre lealisti si sono sposati con Anthony Santander e gli Orioles mercoledì quando i Boston Red Sox hanno battuto Baltimora 3-1, le cui possibilità di qualificarsi per i playoff sono state minate con un posto nella MLS.

Robinson Chirinus ha fatto l’unico Tour di Baltimora con la sua quarta corsa in ottava posizione. Gli Orioles (80-75) hanno perso per la quarta volta in cinque partite.

Erano 3 partite e mezzo dietro Seattle nella caccia al terzo e ultimo posto wild card della giornata.

Santander è andato 0 su 4 con due colpi, una notte dopo aver segnato un fuoricampo da ciascun lato del tabellone in una partita che Baltimora ha perso con quel 13-9 al Fenway Park. Lo slugger venezuelano è andato 8 su 20 con sei guardie e 9 RBI nelle sue precedenti quattro partite.

Hill (8-7) ha segnato nove in sei inning della palla da cinque. Il 42enne mancino ha anche realizzato cinque inning l’11 settembre, durante una vittoria per 1-0 a Baltimora.

Per gli Orioles, il venezuelano Santander 4-0, Jesus Aguilar 4-1, Cherinos 3-1 con una partita e un record RBI. Il domenicano Jorge Mateo 3-0.

Per i Red Sox, il domenicano Rafael Devers ha segnato 3-1 in un inning e Abraham Almonte ha segnato 3-1 in un inning e ne ha prodotto uno. Il messicano Alex Verdogo 4-2 una partita e ha realizzato due gol. Il portoricano Kiki Hernandez 3-0.