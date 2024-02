Manito 'Viola': la Fiorentina batte il Frosinone in Italia

Domenica 11 febbraio 2024

La squadra locale non ha visto di buon occhio l'arrivo dei 'Gialazuri' e ha dato loro il calcio per entrare in lotta per un posto nelle coppe internazionali. Gli stranieri non hanno vissuto un primo tempo deludente e cercano il ribasso.

Grande battaglia quella dell'Artemio Franchi, dove la Fiorentina ha battuto 5-1 il Frosinone nella 24esima giornata di Serie A. Nei primi 45 minuti l'organico dei Viola è stato solido e ha subito spento le possibilità degli ospiti di cambiare il risultato. .

Il marcatore Andrea Belotti ha aperto le marcature al 16' prima che una parata di Jonathan Iacone aumentasse il vantaggio della squadra di casa al 19'. Più vicino all'intervallo, l'argentino Lucas Martínez Cuarta risolve la situazione al 43'. All'inizio del secondo tempo, Nicolas Gonzalez ha subito la sconfitta al 53'. Luca Massitelli ha segnato per gli ospiti al 66', ma Antonin Barak ha finalmente scatenato la festa per i padroni di casa all'85'.

Il risultato ha portato il Fiorentino al settimo posto con 37 punti, vicino ai trofei internazionali. Il prossimo impegno è contro il Bologna mercoledì 14/02 alle ore 15:00.

Il Frosinone è a cinque punti, 14° con 23 punti, il prossimo impegno è contro la Roma domenica 18/02 alle ore 14.00.