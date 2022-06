MANO560, mini scheda madre CPU Alder Lake

la fabbrica assiomatico Presenta la tua scheda madre Mini ITX MANO560chi usa la presa LGA1700 Processori Intel Core di 12a generazione. Questa scheda madre è pensata per quegli utenti che vogliono ottimizzare lo spazio e anche per il settore industriale.

MANO560, scheda madre Mini-ITX per processori Alder Lake

Piccola scheda madre nella figura Mini-ITX Utilizza chipset H610, È la diapositiva più modesta che possiamo trovare nella serie Intel 600. Questo è abbastanza comprensibile, date le dimensioni di questa scheda madre.

Scheda madre Mini ITX MANO560 Non ha problemi ad ospitare maghi Processore Intel Core i9/i7/i5/i3 12a generazione, così come Intel Pentium Gold e Intel Celeron.

Due slot DDR4, che possono essere SO-DIMM su DDR4-3200. Ciò significa che possiamo avere un sistema con un massimo di 64 GB di RAM. Dispone inoltre di uno slot M.2 Key E 2230 per il modulo wireless e un tasto M.2 B in cui l’utente può scegliere tra un segnale PCIe x2, USB 3.2 Gen1 per il modulo 3042/3052 5G o un’interfaccia SATA per il 2242 SSD, rendendo la scheda integrata più flessibile. Inoltre, vengono aggiunti un PCIe full-size compatto per moduli wireless e PCIe x16 per la scheda grafica.

L’Axiomtek MANO560 è una potente scheda madre che guida il mercato. Credo che la sua versatilità in termini di input/output, display e potenza di calcolo possa guidare le applicazioni AIoT per i nostri clienti”.ha affermato Kenny Lane, Product Manager nella divisione Product Planning di Axiomtech.

specifiche complete

Processore Intel Core i9/i7/i5/i3 di 12a generazione LGA1700

Chipset Intel H610

Due SO-DIMM DDR4 con un massimo di 64 GB di memoria

Due porte USB 3.2 Gen1 e cinque USB 2.0

Quattro porte COM (una RS-232/422/485 5V/12V)

Uno slot PCIe x16 e un mini slot PCIe full-size

Uno slot M.2 Key E e uno slot M.2 Key B per modulo 5G per interfaccia USB 3.2

1 porta DP, 1 porta HDMI, 1 porta LVDS, 1 porta VGA

Una LAN da 2,5 Gigabit e 1 Gigabit

Infine, questa scheda madre ha TPM 2.0 Integrato, quindi non avrai problemi a lavorarci Windows 11. Ti terremo informato.