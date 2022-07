Manolo Blahnik vince la sua disputa sui marchi in Cina dopo 22 anni di battaglia legale

Manolo Blahnik ora può pronunciare il suo nome in Cina. L’azienda calzaturiera ha vinto la battaglia legale per la registrazione del suo marchio nel Paese asiatico, che ha impedito al designer spagnolo di operare e vendere i suoi prodotti nella regione.

La Corte Suprema del Popolo cinese ha dichiarato non valido un marchio con il nome Manolo Blahnik Ciò ha impedito all’omonima azienda di designer di operare nel Paese negli ultimi ventidue anni.

Il conflitto risale al gennaio 1999, quando un privato fece domanda per un marchio a Manolo & Blahnik in Cina. Le autorità hanno approvato la registrazione e la pubblicazione nel gennaio 2000. Il quadro dei marchi in Cina si basa sul sistema in cui il primo a depositare un marchio ottiene i diritti commerciali.

poi, Manolo Blahnik ha citato in giudizio il China Trademark Office (Ctmo) Obiezione alla domanda basata sui diritti di denominazione di Manolo Blahnik e sui diritti sui marchi non registrati. Tuttavia, un anno dopo, l’agenzia avversaria ha rifiutato in quanto le prove presentate erano insufficienti per stabilire la conoscenza del marchio in Cina prima della data di deposito.

Nell’ottobre 2001 Manolo Blahnik ha impugnato la decisione al Trademark Arbitration and Review Board. (Trap), ma è stato nuovamente respinto nel 2007, per cui il progettista ha impugnato nuovamente nel 2008 e nel 2009. Entrambi i ricorsi sono stati respinti anche dal Tribunale Intermedio e dalla Corte di Cassazione.

Manolo Blahnik non è ancora stato in grado di commercializzare i suoi prodotti in Cina

Manolo Blahnik ha poi chiesto la sospensione del marchio perché non ancora utilizzato in commercio. La richiesta è accaduta a Ctmo ed è ripresa di nuovo, anche se senza successo. Nel giugno 2014, Manolo Blahnik ha tentato di invalidare il marchio di Trab sulla base dei diritti sul suo nome e sul marchio non registrato, anche se il caso è stato nuovamente archiviato.

Infine, nell’aprile 2020, Manolo Blahnik ha intentato una causa presso la Corte suprema del popolo Basato sui diritti sul nome di Manolo Blahnik e su altri marchi in malafede. Nel dicembre 2020 la Corte Suprema ha ammesso l’appello e nel gennaio 2022 si è tenuta una nuova udienza del caso, sfociata in una sentenza definitiva, che ha confermato l’invalidità basata sui diritti di denominazione di Manolo Blahnik.

Fino ad ora, L’azienda non è stata in grado di commercializzare i suoi prodotti con il suo nome nella Cina continentaleNé direttamente né tramite terzi. “Questa è una grande vittoria per mio zio, la nostra famiglia e il nostro team”, ha dichiarato Kristina Blahnik, CEO e nipote del designer.

L’azienda è stata fondata da Manolo Blahnik nel 1970. L’azienda distribuisce i suoi prodotti in 303 punti vendita, inclusi 21 dei propri negozi dislocati in 31 paesi. L’azienda ha appena aperto un file apparire a East Hampton, New York, e flagship store in New York.