Mantenere o aumentare i tassi per controllare l’inflazione tramite EFE

Madrid, 24 giugno (.). – In un momento in cui le varie banche centrali del mondo discutono tra il mantenimento o l’aumento dei tassi di interesse, la Cina è l’unico Paese che li ha tagliati a giugno, mentre gli Stati Uniti hanno scelto di mantenerli e la Banca Centrale Europea li ha rialzati per contenere alta inflazione.

I tassi USA sono invariati questo mese, rimanendo in un range compreso tra il 5% e il 5,25% dopo una serie di dieci rialzi consecutivi, una decisione annunciata il giorno dopo aver appreso che il tasso di inflazione interannuale è sceso significativamente a maggio, 9 decimi in piedi al 4%.

Il presidente della Federal Reserve (Fed) Jerome Powell ha affermato che i tassi di interesse dovrebbero aumentare nuovamente sulla base dei dati economici nelle prossime settimane, sebbene la Fed riconosca che condizioni di credito più restrittive potrebbero influenzare l’attività economica e l’occupazione.

La prossima riunione della Fed si terrà il 25-26 luglio e, prima della fine dell’anno, i membri del comitato terranno altre tre riunioni a settembre, ottobre e dicembre.

Da parte sua, la Banca Centrale Europea ha alzato nuovamente i tassi di interesse di 0,25 punti, al 4%, e la presidente della banca Christine Lagarde ha inviato un messaggio forte, sottolineando che saliranno ancora a luglio, a meno che le condizioni non cambino.

A suo avviso, il viaggio non è finito e la meta non è ancora stata raggiunta, quindi c’è un “terreno da percorrere” per raggiungere l’obiettivo di ridurre l’inflazione al 2% dall’attuale 6,1% dell’eurozona.

Questa strategia di aumento dei prezzi è stata adottata da altri paesi come l’Australia, il Canada, la Turchia o il Regno Unito. In quest’ultimo caso, la Banca d’Inghilterra lo ha alzato questo giovedì di mezzo punto al 5%, per controllare l’inflazione su base annua, che ha raggiunto l’8,7% lo scorso maggio.

Il ministro dell’Economia britannico, Jeremy Hunt, ha indicato che il governo ha una “determinazione indiscutibile” a ridurre l’inflazione “perché è l’unico modo a lungo termine per alleviare la pressione sulle famiglie con mutui”, e ha sottolineato che se non si interviene ora “sarà peggio in futuro.” dopo”.

La Cina taglia i tassi di interesse

Di fronte a queste decisioni, la Cina è l’unico Paese la cui banca centrale ha annunciato questa settimana una riduzione dei tassi di interesse di riferimento nel tentativo di stimolare l’economia nazionale, e lo fa per i segnali di rallentamento riscontrati nel suo funzionamento. Ripresa post pandemia.

La People’s Bank of China (Bpc) ha abbassato di dieci punti base il tasso di riferimento sui prestiti a un anno, dal 3,65% al ​​3,55%, l’ultimo dei quali risale allo scorso agosto, quando l’istituto lo ha abbassato dal 3,7%.

Il taglio si tradurrà in costi di indebitamento inferiori e ciò fornirà un modesto impulso all’attività economica, anche se è improbabile che stimoli una forte accelerazione della crescita del credito, affermano gli esperti.

Nessun altro paese ha adottato questa strada per abbassare i tassi di interesse, anche se alcuni hanno deciso di mantenerli in linea con la Federal Reserve (Fed) statunitense, come Brasile, Egitto, Messico, Russia o Marocco.

Ad esempio, giovedì la Banca del Messico (Banxico) ha mantenuto invariato il tasso di interesse, per la seconda volta consecutiva, all’11,25%, il livello più alto della sua storia, in una decisione che riflette la fine del suo mandato. Rallenta l’inflazione, scesa nella prima metà di giugno al 5,18%, il livello più basso dal 2021.

Nonostante il miglioramento delle previsioni e degli indicatori, la banca centrale continua a “valutare che le prospettive di inflazione saranno complesse e incerte lungo l’intero orizzonte prospettico, con rischi al rialzo”.

Un altro problema su cui gli esperti hanno insistito negli ultimi mesi è che la politica monetaria è in ritardo nell’azione e i suoi effetti possono richiedere fino a 18 mesi per essere notati, un problema che le banche centrali devono tenere in considerazione quando prendono le loro prossime decisioni sui tassi di interesse.

