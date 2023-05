Manuel Pellegrini: “Questo non è il momento peggiore, né per me né nella storia del Betis”

photosportLettura: due minuti.

Sebbene il campionato spagnolo sia iniziato in buona forma, il Betis Manuel Pellegrini e Claudio Bravo iniziano a sgretolarsi e stanno attraversando un momento difficile lega.

‘L’Ingegnere’ Pellegrini ha parlato prima della partita contro l’Athletic Bilbao photosport

Il Verdiblanco ha vinto solo una delle ultime sei partite, e giovedì affronterà una “finale” in trasferta all’Athletic Bilbao per proseguire la lotta per la qualificazione alla prossima edizione di Europa League.

Tuttavia, l’allenatore cileno ha messo moderazione di fronte all’attuale complesso della squadra di Siviglia nella conferenza stampa di questo mercoledì. “Beh, penso che sia una (partita) molto importante, ma non dovremmo confondere i momenti. Penso che per il Betis finire sesto nella storia di 32 tutta la storia sia rivista al contrario, ed è molto difficile da raggiungere. Quindi non è “Il momento peggiore, no. Lee né Bettis nella sua storia. Lontano da lei.”Espresso Nazionale DT.

“Siamo in una situazione molto prevedibile. Nelle ultime settimane abbiamo avuto dei risultati negativi, che anche tutte le squadre hanno avuto durante la stagione. Forse non è normale in una squadra che non ha mai visto risultati come noi. Ma non succede e nemmeno noi.Crisi, non combattiamo la retrocessione e non crediamo di essere un disastro.Aggiunse l’ingegnere.

Il duello tra Verdiblanco e Athletic Bilbao si svolgerà giovedì alle 16:00 CST.