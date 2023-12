Manuel Turizo: Ha risposto con un video alle critiche per aver baciato sua madre sulla bocca – Gente – Cultura

Una delle discussioni più seguite sui social network riguarda i genitori che donano Baci sulla bocca con i propri figli In segno di affetto e affetto.

Recentemente, il dibattito si è intensificato dopo il cantante Manuel Torizo Ha caricato le foto sul suo account Instagram di lui che bacia sua madre. I commenti negativi però non hanno tardato ad arrivare. Questa è stata la risposta del traduttore alle critiche.

Le critiche ricevute dal cantante

Gran parte degli utenti della rete ha commentato criticamente le azioni di Torizo ​​con sua madre. “Perché i baci sulla bocca sono normalizzati con i genitori?”Che strano che baci sua madre in questo modoOppure “Da bambini, succede”. Ma da adulti…che strano!” hanno sottolineato alcuni utenti.

C’è però chi ha sottolineato che si tratta di una dimostrazione di affetto generale e non c’è nulla di insolito in questo. “Se baci un estraneo, Non vedo alcun problema nel fatto che lui baci sua madre.. Uno dei follower del cantante ha detto: “Hai un problema psicologico”.

L'artista ha condiviso un gruppo di foto che hanno suscitato polemiche. immagine: Instagram: @manuelturizo

Rispondi Manuel Turizo

A causa della grande polemica che il cantante colombiano ha sollevato sui social network, ha deciso di caricare una canzone Rispondi alle critiche Cosa che i suoi follower hanno fatto tramite un reel.

“Mamma, dammi un bacio”, con questa frase l'esecutore ha iniziato la registrazione. E poi sua madre ha risposto alle sue parole e glielo ha dato Due baci sulla bocca E altri due in altre zone del viso.

Marcela Zapata, la madre del cantante, ha poi rilasciato il commento. “Sono audaci”, disse la donna.

Alla fine, Torizo ​​ha detto in tono sarcastico: “Oh, l’ha baciata sulla bocca”, per indicare che per lui era un comportamento normale e non ha mostrato altro che amore e affetto.

Ma le critiche non si fermano, e c’è chi ritiene che non sia giusto normalizzare questo tipo di affetto tra genitori e figli. “Per quanto vogliano normalizzarlo, non va bene e non è giusto.“, ha detto uno dei follower del cantante.

