Mappa e tutti i Pokemon sotterranei in Shiny Diamond e Shimmering Pearl

Il Grotte sotterranee è parte di L’enorme mondo sotterraneo Che si trova sotto l’area di Sinoh in Pokémon Diamante Scintillante e Pokémon Perla Scintillante. I giocatori possono sbloccare l’accesso a queste grotte in tempo di avventura, ed è necessario viaggiare ed esplorare corridoi del labirinto se vogliamo Pokdex completo, perché nelle tante tane del suolo ci sono creature speciali e uniche.

In questa sezione di la nostra guida Vogliamo Ti insegna tutto su di esso Con grotte sotterranee, da Come viaggiare loro, mappa completa loro, cosa? Diversi biomi e pokemon che appaiono in entrambe le tane che tesori Possono essere realizzati perforando, tra molti altri dettagli.

per me accesso libero Per le grotte sotterranee in diamanti scintillanti e perle scintillanti, la prima cosa che dovresti fare è andare abbastanza lontano Nella storia per raggiungerlo città vecchia, dove si vince la seconda medaglia del gioco (ci vogliono circa 5 ore per arrivarci).

Una volta raggiunta Ciudad Vetusta, devi andare a Una casa a destra del Centro Pokémon .

. Parla con il vecchio Quello dentro questa casa, è Anziano .

Quello dentro questa casa, è . Il personaggio sarà Consegnerò Explorer Kit, un elemento essenziale che ti permette di accedere alle grotte sotterranee ogni volta che vuoi equipaggiandole.

Da quel momento in poi potrai viaggiare nel mondo sotterraneo di Sinnoh Da quale città? Modo (Non dall’interno di edifici o grotte). Inoltre, se d’ora in poi continuerai a parlare con il vecchio, lo farà Suggerisci missioni diverse che funziona per aprire esercizi E impara in sostanza Meccanica Da questo lato del gioco.

Condividiamo con voi qui sotto Immagine della mappa completa delle grotte sotterranee A Brilliant Diamond e Shimmering Pearl dove puoi consultare Assolutamente tutti i siti Rivelati i nerd, le stazioni dei venditori, le cure Pokémon e le espansioni della base segreta:

In origine era una mappa delle grotte sotterranee essere inesplorato e molto Punti interrogativi Nelle tane dei Pokémon. Tuttavia, quando visiti queste tane per la prima volta, essere rivelato Le tue informazioni per facilitare la sua esplorazione futura.

Nota che la mappa delle grotte sotterranee È diviso in 6 grandi sezioni Labirinti e coincidono grosso modo con la mappa superiore di Sinoh, il che significa che per viaggiare in alcune parti del sottosuolo, è necessario fino ad aree specifiche Dalla regione di Snouh.

Le grotte sotterranee ne hanno molte Caratteristiche speciali. La cosa più importante è avere tane Da Pokémon, con i suoi diversi biomi, dove troverai Pokémon selvatici che corrono in giro che puoi catturare (ti daremo i dettagli su questo di seguito).

Tuttavia, ci sono anche altre serie di le scelte disponibili Nel sottosuolo esaminiamo di seguito come un riassunto in modo che sia chiaro:

Caccia al tesoro: Con il trapano che ti dà Lord Moll, puoi scavare nei punti luminosi nei corridoi delle caverne per trovare cose come gemme, fossili, tavoli, statue, pietre evolutive e altro ancora.

Con il trapano che ti dà Lord Moll, puoi scavare nei punti luminosi nei corridoi delle caverne per trovare cose come gemme, fossili, tavoli, statue, pietre evolutive e altro ancora. Regola segreta: Con Talador puoi anche creare una base segreta su qualsiasi parete sotterranea. In questo luogo puoi posizionare figurine Pokemon per aumentare il loro aspetto.

Con Talador puoi anche creare una base segreta su qualsiasi parete sotterranea. In questo luogo puoi posizionare figurine Pokemon per aumentare il loro aspetto. Ricompensa energetica: Nei tunnel sotterranei incontrerai Digllet e Dugtrio che lasciano energia luminosa, se li raccogli e raccogli 40 punti puoi Ottieni spawn bonus di Pokemon luccicanti che dura circa 4 minuti.

Nei tunnel sotterranei incontrerai Digllet e Dugtrio che lasciano energia luminosa, se li raccogli e raccogli 40 punti puoi Ottieni spawn bonus di Pokemon luccicanti che dura circa 4 minuti. venditori: Nelle caverne troverai anche venditori di NPC che, in cambio di gemme, possono vendere una serie di oggetti di valore, come TM, statue, gemme e altro.

Nelle caverne troverai anche venditori di NPC che, in cambio di gemme, possono vendere una serie di oggetti di valore, come TM, statue, gemme e altro. Pokémon curativi: Nei tunnel, puoi anche trovare NPC che sono felici di curare i tuoi Pokemon per ripristinare vitalità e PP.

Oltre a tutto questo, non bisogna dimenticare che il viaggio attraverso le grotte sotterranee si può fare con altri giocatori. Ogni volta che usi l’Explorer Kit per scendere nelle grotte, puoi scegliere se farlo da solo, ma anche se vuoi Accesso alle funzionalità multiplayer, sia attraverso Chiama locale o online (è richiesto l’abbonamento a Nintendo Switch Online).

Il nascondigli dei pokemon Underground è la grande attrazione degli inferi di Senoh. Questo presenta una serie di biomi o dintorni Diversi, da vulcanico, giungla, deserto… Ognuno di questi biomi definisce un Pokémon che appare in ogni tana e fin dall’inizio ci saranno molte creature disponibili da catturare, però Appariranno di più Mentre attraversi l’avventura e Ottieni MO (Soprattutto una volta completato un file Pokdex regionale e sblocca il Pokdex nazionale).

In tutte le caverne e le caverne della metropolitana appaiono i pokemon Hanno un livello diverso Per numero di medaglie vinte:

Con una medaglia: Pokemon livello minimo 15 e massimo 20.

Pokemon livello minimo 15 e massimo 20. Con due medaglie: Pokémon con un livello minimo di 25 e un massimo di 29.

Pokémon con un livello minimo di 25 e un massimo di 29. Tre medaglie: Pokémon con un livello minimo di 29 e un massimo di 33.

Pokémon con un livello minimo di 29 e un massimo di 33. Con 4 medaglie: Pokémon con un livello minimo di 33 e un massimo di 37.

Pokémon con un livello minimo di 33 e un massimo di 37. Con 5 medaglie: Pokemon livello minimo 36 e massimo 40.

Pokemon livello minimo 36 e massimo 40. Con 6 medaglie: Pokémon con un minimo di 39 livelli e un massimo di 43.

Pokémon con un minimo di 39 livelli e un massimo di 43. Con 7 medaglie: Pokemon livello minimo 42 e massimo 46.

Pokemon livello minimo 42 e massimo 46. Con 8 medaglie: Pokemon livello minimo 50 e massimo 55.

Pokemon livello minimo 50 e massimo 55. Dopo aver sconfitto l’alto comando: Pokemon livello minimo 58 e massimo 63.

Inoltre, dobbiamo aggiungere che ogni Pokemon del Sottosuolo che catturi I movimenti delle uova possono essere conosciuti.

In Brilliant Diamond e Shimmering Pearl ci sono anche 11 diversi biomi Nelle grotte sotterranee e Un totale di 27 tipi di tane Pokémon. Vogliamo Mostrarti tutti i pokemon che possono apparire In ogni bioma e cache, di seguito troverai collegamenti con maggiori dettagli:

Nota: questa sezione della guida è ancora in costruzione e verrà presto ampliata…

Strati Pokémon associati a arena dinamica Sono i seguenti:

Grotta Minore

ampia grotta

Strati Pokémon associati a biocristallo Sono i seguenti:

Grotta delle stelle luminose

grotta lampo

Grotta scintillante

Strati Pokémon associati a bioma glaciale Sono i seguenti:

grotta di ghiaccio

Grotta del Tempano

Grotta del Carembano

Strati Pokémon associati a Giornata dell’erba Sono i seguenti:

Grotta Solana

Herbazal Grotta

grotta del prato

Strati Pokémon associati a Lago Bium Sono i seguenti:

Grotta Riflago

Grotta Ribeira

Strati Pokémon associati a biomagma Sono i seguenti:

Grotta Tyflucion

grotta dei lama

grotta magmatica

Strati Pokémon associati a biomontaggio Sono i seguenti:

Peasco Grotta

Grotta di sabbia

Grotta rocciosa

Strati Pokémon associati a giorno di neve Sono i seguenti:

Grotta Nevska

Grotta della bufera di neve

Strati Pokémon associati a Bioma di Pantano Sono i seguenti:

grotta insondabile

Grotta Ludzal

grotta della palude

Strati Pokémon associati a ru bioma Sono i seguenti:

Grotta Arroyo

grotta del fiume

Pokémon Lair associato a bioma volcn il seguente: