Maradona premiato nello spazio della memoria exESMA, all’interno | “Mi dispiace per aver pianto, ma mi succede sempre quando si tratta di mio padre”, ha detto Dalma.

“Scusa se piango, ma a me succede sempre quando si tratta di mio padre.” Dalma, la figlia maggiore di Diego MaradonaSono salito sul palco e ho ricevuto il calore dei presenti quel giorno “Diego ci unisce”, un tributo tenuto questo sabato nello Spazio per la memoria e i diritti umani (exESMA). Ad ingresso gratuito, artisti, scrittori e giornalisti si sono incontrati per parlare con l’ex giocatore a quasi un anno dalla sua scomparsa, il 25 novembre.

Alessandro Abo Fu uno dei primi a parlare con il poeta Ettore Nero. Leggi i testi di “All while Diego” (della scrittrice e giornalista Ariel Sher). A quel tempo era fatto Un match di esibizione tra Las pioneras – quelle che hanno mosso i primi passi nel calcio femminile negli anni ’70 – e le ragazze La NuestroGuidato dall’ex giocatore e attuale allenatore Monica Santino. Il fatto intrigante era che c’erano due giovani giocatori per pochi minuti che i suoi genitori chiamavano Mara e Donna.

Gli ex calciatori amano Sergio Batista, Jose Luis Lanao, Sergio Goiocochea e l’ex addetto stampa di Diego, Guillermo Blanco, Sono anche saliti sul palco per ricordarlo. Non sono mancati gli aneddoti, come quando Joico ha raccontato i dettagli del popolare programma televisivo La Noche del Ten.

Più tardi, i giornalisti Ezequiel Fernandez Morris, Ariel Scheer e Daniel Datula Hanno raccontato le loro esperienze di Maradona nel commercio. Lo stesso hanno fatto gli scrittori che sono andati avanti, formattati da Claudio Gomez: Andrés Borgo, Gabriela Saidon, Alejandro Ducheni, Luciano Wernick, Juan Stanicchi e Oscar Barnad. In quel momento, Dalma è apparso a sorpresa sul palco, accompagnato da Guanque Jurado, uno dei promotori e organizzatori dell’idea.