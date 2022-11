Maras, bitcoin e Covid-19 durante la settimana in El Salvador

Dopo che c’erano circa 58.000 membri di bande dietro le sbarre su un totale stimato di 76.000, le autorità hanno corretto la cifra e l’hanno portata a circa 118.000 membri di quei gruppi criminali.

L’annuncio sorprendente è arrivato durante un rapporto del governo al Comitato delle Nazioni Unite contro la tortura, che ha iniziato la sua 75a sessione questa settimana a Ginevra, in Svizzera, quasi l’ottava estensione dello stato di emergenza che sospende varie garanzie costituzionali.

Le nuove statistiche rivelano che ci sono circa 77.000 membri della Mara Salvatrucha (M-13), circa 21.000 appartenenti ai “18 meridionali” e almeno altri 20.000 che commettono reati come “18 rivoluzionari”, il che potrebbe portare il totale a circa 118.000 terroristi come li chiama le autorità governative.

D’altra parte, la crisi della piattaforma che promuove bitcoin durante un evento per promuovere l’uso di criptovalute nel paese ha catturato l’attenzione dei media in un apparente tentativo del governo di stabilire l’uso della valuta virtuale nel paese. È considerato una moneta a corso legale in dollari.

Tra i presenti a un evento chiamato “Bitcoin Adoption” c’era l’italiano Paolo Ardoino, CTO di Bitfinex, una delle società che promuove la valuta virtuale, che ha stimato che El Salvador avrebbe vinto l’adozione di questo asset.

Il manager, insieme alla maggior parte dei relatori dell’evento, ha insistito sul fatto che ci sarebbe voluto del tempo prima che questa criptovaluta avesse successo, poiché qui circola come moneta a corso legale solo da un anno.

L’esperto ha stimato che nei prossimi anni il dollaro continuerà a salire e distruggere altre valute che ancora prevalgono nel mondo, ma oltre a ciò, il bitcoin seguirà la stessa importanza e come alternativa.

Anche in questi giorni sono scattati gli allarmi per un rimbalzo del Covid-19 perché dopo settimane di continuo calo di casi e decessi, a novembre si è registrato un aumento di oltre 300 malati al giorno e un aumento dei decessi, soprattutto degli anziani .

La preoccupazione delle autorità e della popolazione era anche quella di monitorare il vulcano Chaparastic, nella provincia di San Miguel (est), che a partire da sabato pomeriggio aveva registrato 46 esplosioni accompagnate da cenere e gas, tra cui abbondante vapore acqueo.

Un’altra questione che ha attirato l’attenzione sono stati gli appelli alle autorità affinché rispondano alle richieste di giustizia delle vittime e dei loro parenti per crimini di guerra e altri atti che rimangono impuniti.

I massacri avvenuti a El Mozote e il massacro di quattro giornalisti olandesi e dei gesuiti in un’università durante il conflitto armato facevano parte delle richieste dei familiari e delle organizzazioni per i diritti umani, che affermano che l’impunità di ieri è l’impunità di oggi.

