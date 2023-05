Marathon, uno degli sparatutto per PC più insoliti degli anni ’90, torna con una luce incredibilmente diversa

Bungie ha annunciato il suo prossimo gioco al PlayStation Showcase 2023. È Marathon, a.k.a arciere Dagli anni ’90 ha preso una direzione leggermente diversa rispetto ai suoi coetanei: molta costruzione del mondo, narrazione e sceneggiature molto lunghe che davano un senso a tutto ciò che stava accadendo; Hai avuto l’idea. Tanto che il suo universo si è ripetuto in un modo o nell’altro in tutti i giochi che lo sviluppatore di Washington ha rilasciato da allora. ma questo Riavviare Sarà molto diverso Un’estrazione PvP Assumiamo il metodo di fuga da Tarkov.

Il primo trailer non è particolarmente esplicativo in termini di meccanica, quindi per il momento dovremo accontentarci delle informazioni che compaiono in Sito ufficiale della maratonaDiventa un corridore nel nuovo sparatutto fantascientifico PvP di Bungie, gareggiando per la sopravvivenza, la fortuna e la fama in un mondo di Aree in continua evoluzione; Dove qualsiasi gioco può portarti alla grandezza.” Prevede di raggiungere i PC e le console di prossima generazione con il supporto attraverso il gioco E salvataggio incrociato Certo.

Lui Il blog ufficiale di Bungie Lasciaci maggiori dettagli, ad esempio che la rinnovata maratona avrà data center globali, Seleziona i server E rigide misure anti-cheat – cose che i fan di Destiny 2 hanno perso per anni – e i funzionari assicurano che non sarà necessario giocare ai giochi precedenti per comprendere il loro universo, il che predispone quei veterani a trovare dettagli davvero interessanti. Non sorprende che il titolo sia diretto da Christopher Barrett, uno degli attori della vecchia guardia di più alto profilo dello studio.

Questa è una lettura divertente che dovresti fare per avere un’idea di come i genitori di Halo e Destiny coprono la storia. un romanzo O problemi di accessibilità solitamente attribuiti a questo tipo, anche se non lo vedremo più in azione fino a molto vicino al lancio (nessuna finestra annunciata in questo momento) e può essere visto con i materiali Giocare. Sapremo solo che arriverà su Steam.

