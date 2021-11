MARCA Awards 2021: cerimonia spagnola dei MARCA Football Awards

NSs grande festa di calcio. Questo lunedì, la piazza verde degli eventi a Madrid, una festa MARCA Football Awards. Leo Messi, Oblak, Simeone, Ferran Torres e Gerard Moreno saranno tra i campioni di questi premi.

MARCA Awards 2021, Gala di calcio spagnolo

La cerimonia si conclude con la presentazione dei vincitori

Cerimonia Premi MARCA 2020-21 Con una foto di gruppo con tutti i vincitori. Stanno tutti sorridendo con le loro coppe, e molti di loro ripetono in questi premi. Gli otto sono apparsi Messi Beach, quinto Zamora di Oblak, il terzo Miguel Muñoz de Simeone. Cosa c’è di più Raul de Thomas Ha raddoppiato per Pichichi e Zarra del secondo.

Premio LaLiga Zamora, Jan Oblak

Lo sloveno alza il suo quinto premio solo al portiere con il meno distrutto 25 punti Contro e zero gol in 18 occasioni. Lo stop che ricorda di più è stato il calcio di rigore che ha fermato Joselu contro Alaves. Dategli il premio Enrique Cerezo e Juan Ignacio Gallardo, Direttore MARCA.

Premio LaLiga Miguel Muñoz di Diego Simeone

era un allenatore della squadra Atletico Madrid Ha vinto il suo terzo premio per il miglior allenatore, questa volta grazie alla vittoria dello scudetto. Simeone Ricevi il premio dalle mani José Luis Martinez Almeida, Sindaco di Madrid. Ha ringraziato l’allenatore argentino Juan Ignacio Gallardo per le sue parole all’inizio della cerimonia, in cui ha affermato di essere un esempio per tutti.

Premio Pichichi de LaLiga di Leo Messi

L’argentino lo rilancia Ottavo grazie a Pichichi con i suoi 30 gol Nel torneo locale, non ha potuto partecipare alla cerimonia e il premio gli è stato consegnato a Parigi, Juan Ignacio Gallardo, Direttore MARCA. È stato mostrato un video quando il premio è stato assegnato al giocatore Paris Saint-Germain.

Premio Alfredo Di Stefano, Luis Suarez

Il miglior giocatore del campionato È stato l’Uruguay a segnare 21 punti Era uno degli ingegneri del campionato che ha vinto una gara Atleta. Suarez Ammette di aver sentito il calore dei tifosi in Jose Zorrilla quando la Liga ha giocato contro di lui Valladolid.

Premio Fan, Leo Messi

Premio LaLiga Zarra, Gerard Moreno

Il miglior marcatore spagnolo era un attaccante Villarreal con 23 gol, Non ha potuto ritirare il trofeo e riceverlo Marco Sina A nome del Villarreal e daglielo David Aganzo, Presidente di AFE e FIFPro. È infortunato e Cena spera di giocare questo fine settimana.

Premio LaLiga Guruceta, Alberola Rojas

Miglior primo arbitro, con un record di punteggio, con una media di due punti a partita. È molto contento della coppa ed è anche consapevole di avere familiarità con i record marcatore.

Premio Jarque / Puerta, Jorge Prieto

A lui il premio alla sportività Jorge Prietto, Questo bagno è diventato virale per un messaggio che incoraggiava le persone a vaccinarsi.

Premio Ferran Torres Giocatore dell’anno

Il miglior giocatore della squadra spagnola viene preso dal giovane Ferran Torres, avanti da città era necessario per Luis Enrique Quest’anno è stato uno degli architetti che hanno raggiunto le semifinali di Eurocup, la fine di La Società delle Nazioni e qualificarsi per globalismo. Non può essere alla festa. Ne hanno mostrato un video Jose Felix Diaz Gli porse la tazza.

Il giovane Ferran Torres vince la Selezione MVP

Guruceta Liga SmartBank Award, Gonzalez Esteban

John Ander Gonzalez Esteban Ha vinto il premio per il miglior arbitro in In secondo luogo, Ricevere 38 punti in 21 partite punteggio medio 1,81. L’arbitro si rende conto che era in attesa della classificazione nei record marcatore E che aveva sempre sognato di vincere questo premio e sperava di vincerlo Primo.

Premio Pichichi della SmartBank League, Raul de Tomas

Il Pichichi de Segunda, RdT Non ha potuto partecipare per problemi personali e la sua compagna ha ricevuto il premio Diego Lopez. A suo nome il portiere ha voluto ringraziare marcatore Questi premi. Il trofeo viene consegnato dal vincitore di 5 pichichis Hugo Sánchez, che mostra la sua ammirazione per de Tomás e spera di poterli battere un giorno.

Premio Zamora della SmartBank League, Diego Lopez

Ritira il premio per un goal spagnolo Chi ha lasciato un foglio bianco in esso? 20 volte È stata la chiave per l’ascesa dei pappagalli al primo posto. 0,63 quoziente.

Prende la parola Juan Ignacio Gallardo, Direttore di MARCA

Ha parlato il direttore del giornale Brand, Juan Ignacio Gallardo. Voleva ringraziare i partecipanti e i vincitori e si è concentrato sull’ammirarlo Simeone E nella sua filosofia nel calcio da una partita all’altra.

La festa inizia

. partito Premi MARCA 2020-21. I presentatori sono Miguel Quintana di Radio Marca e Monica Marchant di Movistar.

Arrivano Simeone, Martinez Almeida e Marcos Senna

era un allenatore della squadra Atletico, Premio Miguel Muñoz,Marco Sina Ritirerà il premio Zara di Gerard Moreno e il Sindaco di Madrid.

Luis Garcia Plaza davanti al microfono MARCA

era un allenatore della squadra Maiorca Prende Premio Miguel Muñoz Per il miglior allenatore. “Il premio è anche un omaggio a Maiorca“

Intervista ad Alberola Rojas

Premio miglior arbitro, Premio Guruceta,Alberola Rojas Dice che l’arbitrato spagnolo è al suo meglio e lo dimostra Matteo Lahous diretto Finale di UEFA Champions League Da quest’anno tra Chelsea-Manchester City.

Ecco come si presentano i premi prima di essere assegnati ai vincitori

Mancano solo pochi minuti Premi MARCA 2020-21 Inizia e quindi viene posizionato prima di essere consegnato.

segnale in tempo reale

Il nostro partner in Marchio Javier Esteba Ci vivi già patio verde a madrid, Mostra premi e “fotocall” sullo scaffale.

Chi sono i vincitori del Premio MARCA?

Vincitore principale in I MARCA Awards sono Leo Messi, L’argentino lo rialzerà Ottavo Pichichi per loro 30 gol in campionato. Il Atletico Madrid Era il campione della lega e avrebbe vinto tre trofei. Il Premio Zamora cadrà nelle mani Jan Oblak, lo sloveno fu uno degli artefici di quella conquista del campionato locale di Rogblanco sette anni dopo, subendo 25 gol e mantenendo la porta inviolata di 18 nelle sue partite.

Il Premio Miguel Muñoz Chi premia il miglior allenatore della stagione va a “Cholo” Simeonesi impone su di lui Zidane. E l’ultimo premio per la classifica è per Luis Suarez, Premio Di Stefano Chi distingue il miglior giocatore da la Lega. I gol dell’Uruguay sono stati la chiave per vincere il titolo.

Il premio zara è per Gerard Moreno Con i suoi 23 gol, è stato il capocannoniere della nazionale. Il MVP اار Selezione Vince il giovanissimo Ferran Torres Che è stato un pezzo indiscutibile per Luis Enrique durante tutto l’anno. Il Premio Guruceta miglior giudizio Alberola RojasLa squadra castallano-manchego ha segnato due punti di media a partita. e il Premio Jarky/Puerta che realizzano la sportività della toilette Jorge Prieto Che diffonde il senso dell’umorismo a coloro che sono stati vaccinati a Madrid

Premi MARCA in seconda classe

Nel Campionato SmartBank Hanno anche ricevuto il meglio della stagione 2020-21. Il Premio Pichichi è per Raul de Thomas Con i suoi 23 gol, è stato uno dei campioni della promozione diretta dell’Espanyol in prima divisione. il tuo partner Diego Lopez Se ottieni 0,63 come quoziente, ottieni Zamora.

Il Premio Miguel Muñoz ricevuto Luis Garcia Plaza che salì a Maiorca. palato gurusita secondo prendilo Gonzalez Esteban Dopo aver guadagnato 38 punti in 21 partite. Ripeti come vincitore di Tomás con il premio zara Sconfiggendo Rubén Castro di quattro gol.