Marcela Pagano ha rotto il silenzio dopo essere stata identificata come la terza nella faida tra Bambietta e Mauritan

Tra le crescenti voci sulla loro separazione Carolina “Bambita” Ardohin e Roberto Garcia Moritán, Marcela Pagano È stato identificato come il terzo in lizza. Ora la rappresentante è uscita per difendersi.

Dopo diverse versioni della crisi e senza che fosse uscito un modello che ne chiarisse la validità, Yanina Latorre ha confermato che Bambietta e Roberto sono separati. “È stufo, è stufo”, ha detto il relatore in onda. l (TV americana).

Sebbene la fonte vicina ad Arduhin che gli ha fornito l’informazione confermasse che non ci sarebbero terze parti nella controversia, Ángel de Brito ha espresso un’opinione diversa, perché, secondo l’autista, Avrebbe trovato dei messaggi sospetti sul suo cellulare con una donna.

“Alcuni, e questo non mi è affatto chiaro, suggeriscono questo Ce ne sarà un terzo che arriverà dalla legislatura di Buenos Aires. È la fine della carriera politica del mauritano. “Spero di no”, ha spiegato l’autista.

“La cosa va avanti da molto tempo, più di un anno. L’anno scorso erano successe cose che gli avrebbero dato un ultimatum. Tutto l’anno scorso Ballare, Ho trovato le sue lettere con un giornalista politico. “Non so se hanno finito”, ha aggiunto Yanina, che ha annuito quando Ángel le ha chiesto se era così. “Una giornalista che ha avuto conflitti nel suo precedente posto di lavoro.”

Bambita e Roberto García Moretan con la figlia Ana Foto: Instagram

Conclude Latorre: "Quando Bambietta trovò quelle lettere, gli disse: "Ecco, non lasciare che accada di nuovo.". Non è la prima volta che succede qualcosa. Non sto dicendo che fosse perfetto, ma era sciatto al telefono. Una cosa che lesse al telefono non le piacque e gli disse: "Fratello, ancora uno e te ne andrai".

Questa sarà la terza parte in competizione Marcella Pagano, Giornalista e attore de La Libertad Avanza, licenziato l’anno scorso in malo modo da América TV, è attualmente deputato nazionale della provincia di Buenos Aires.

Marcela Pagano ha rotto il silenzio dopo essere stata identificata come la terza nella rivalità tra Bambietta e Roberto García Moritán. Foto: Instagram

Tra le ipotesi, Mariana Berry avrebbe contattato Pagano mentre era incinta per avere la sua opinione in merito e leggere i suoi messaggi in onda. Visualizza partner (I tredici).

“Ho parlato con Marcela Pagano perché la notizia ha attirato la mia attenzione. Me lo nega completamente. È incinta di sette mesi e mezzo.“La notizia chiaramente non funziona per lui a causa della situazione in cui si trova oggi”, ha esordito il relatore.

Mariana Berry ha parlato con Marcela Pagano. Immagine: cattura televisiva

Inoltre, ha detto che Pagano glielo ha detto Conosce sia Bambietta che Moritan Dato che li ha intervistati in più occasioni, insieme e separatamente. «Sono colleghi politici, ma si conoscono da prima, da quando ho intervistato personaggi dello spettacolo e della politica Attira molta attenzione– aggiunse Berry.