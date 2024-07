Marcelo Bielsa: “Avrei preferito non espellere il colombiano”

Marcelo Bielsa, allenatore della nazionale dell’Uruguay, ha fatto una strana analisi dopo aver perso contro la Colombia Nelle semifinali di Coppa America 2024.

Il tecnico della Celeste ha dichiarato in conferenza stampa: “Analizzando l’intera partita, sono onesto. Avrei preferito non espellere il calciatore colombiano. Perché quello che è successo nel secondo tempo, dal modo in cui la Colombia ha dovuto giocare per sostenere il giocatore basso, è stata per noi una difficoltà maggiore di quella che abbiamo dovuto affrontare quando avevano 11 anni.

La Colombia si porta in vantaggio per 1-0 al 39′ grazie a un colpo di testa di Jefferson Lerma, e alla fine del primo tempo il suo terzino destro, Daniel Muñoz, viene espulso.

“Quando avevano 11 anni, la Colombia era una squadra che giocava per giocare, e anche noi nel corso di quella partita abbiamo creato occasioni da gol, e quelle che abbiamo concesso sono state create proprio da alcune concessioni che abbiamo fatto. Partite 11 contro 11, per noi era più facile attaccare ed era più facile difendere. Nel secondo tempo, giocando con un uomo in più, era più difficile attaccare e praticamente non dovevamo difendere“Tranne negli ultimi minuti”, ha spiegato Bielsa.

Poi ha sottolineato: “In confronto la partita è stata alla pari in termini di occasioni. La descrizione dettagliata delle nostre procedure mi è sembrata più efficace la prima volta, ma le procedure della Columbia non sono state così; Nel secondo tempo abbiamo sbagliato gol in uno scenario molto chiuso, e la Colombia ha sbagliato gol in uno scenario aperto”.

L’ha detto l’allenatore “L’Uruguay merita il pareggio”Anche se ha sottolineato che “non voglio in alcun modo sminuire il valore della prestazione della Colombia”.

Sottolinea: “I momenti in cui siamo riusciti a sbilanciare la partita, nel primo tempo, non ci siamo riusciti. (…) Con un giocatore in più, la partita è stata distorta nel secondo tempo perché è stata una partita con innumerevoli interruzioni e, a parte il fatto che tutto avviene secondo le regole, è impossibile mantenere un ritmo che faccia sì che la squadra possa sviluppare il suo gioco.”

“Ma avremmo dovuto creare più pericolo; Anche se abbiamo avuto delle scelte chiare, mi sembra che avremmo dovuto creare più situazioni da gol rispetto a quelle che abbiamo creato.. Il tentativo in tutti i modi non ci esonera dalla responsabilità di aver potuto rovinare una partita che potevamo fare: nel primo tempo per lo sviluppo del gioco offensivo, nel secondo per il numero in più dei giocatori. “Ha concluso”.