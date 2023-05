Marcelo Flores è stato preso in considerazione dalla nazionale messicana per Maurice Revillo

Omar Flores AldanaLettura: due minuti.

Il giovane attaccante sarà convocato dal Real Oviedo per il torneo di Tolone e potrebbe essere convocato anche per i Giochi Centroamericani.

Attaccante del Real Oviedo e ancora giocatore dell’Arsenal in Inghilterra, Marcello FloresEgli è È considerato per lui interpretato da Maurice Revillochi discuterà a Nazionale messicana Contro Australia, Togo e Qatar nella fase a gironi.

Marcello Flores È nominato uno dei giocatori più importanti del futuro Nazionale messicana E questo è il motivo È considerato per lui Albero Sab 23 Che andrà al torneo, che si terrà in Francia.

Priorità questa estate per le categorie secondarie Nazionale messicana È il torneo che si svolgerà nei Giochi centroamericani, e quindi, nonostante lo sia È considerato Per andare in Francia, può essere selezionato per il concorso che si terrà in El Salvador.

Marcelo Flores incontrerà nuovamente la nazionale messicana allo stadio Maurice Revillo. EFE

Come precedentemente pubblicato da questo mezzo, per il torneo precedentemente chiamato Campionato delle speranze di Tolone, l’allenatore Raul Chabrand è stato nominato allenatore della nazionale messicana. Tra i convocati ci sono Luca Martinez Dupuy, del Rosario Central, Benjamin Galdames, della Federazione spagnola in Cile, Jesus Hernandez, che è negli eventi di Elche in Spagna, Santiago Tregos, Ramon Juarez, Hector Holguin ed Emilio Martinez.

Messico Si parte il 6 giugno contro la nazionale del Togo, per affrontare la rappresentativa del Qatar, e per concludere la fase a gironi contro l’Australia il 12 dello stesso mese.

Nella versione precedente, Messico Si sono qualificati secondi nel loro girone e sono arrivati ​​​​terzi, anche se hanno perso contro la Francia in semifinale e battuto la Colombia, sconfitta 2-0.

A sua volta, per ogni evenienza Marcello Flores Era in prestito al Real Oviedo in Spagna, alla ricerca di minuti supplementari, anche se ha collezionato solo 13 presenze. Il giocatore appartiene ancora all’Arsenal in Inghilterra, la squadra che ha formato dalla centrale elettrica principale.

da qui, Marcello Flores incontrerà Messico E il torneo Toulon Hopes è destinato.