Marcelo Flores prima doppietta con l’Arsenal U-23

Marcelo Flores Continua a farsi strada in uno dei campionati di calcio più competitivi al mondo. Nella sua seconda apparizione con Squadra dell’Arsenal U23, il messicano è stato fondamentale per la vittoria sui Bournemouth Under 23, segnando un coppia di obiettivi Ha mostrato la sua abilità con la palla. Grazie alla sua prestazione impressionante, ha anche potenziato una serie di gol segnati nelle partite con le categorie U-18 e U-21.

A causa della crescita fenomenale che ha mostrato nelle ultime settimane, è cittadino canadese Promosso alla categoria di età minima di 23 anni. Questo martedì, 18 gennaio, ha avuto la possibilità di partecipare alla visita dell’Arsenal a Meadow Park e Non ci mise molto a segnare il suo primo gol nella nuova sezione. era prima minuto 2 Quando è apparso in area al momento giusto e ha bloccato la palla in rete.

Con il cronometro impostato su 1 minuto e 39 secondiL’Arsenal ha giocato la sua prima occasione per danneggiare l’area rivale. Dopo una serie di rimbalzi e deboli rimbalzi della difesa ospite, la palla cade al limite dell’area piccola del portiere. Lì, senza farlo rimbalzare più di una volta, Fiori definiti nella parte interna Il portiere è rimasto senza possibilità. La sorpresa ha inondato la panchina del Bournemouth, ma anche dell’Arsenal Il tempo impiegato da Marcelo per esordire segnando.

