Marcelo Tinelli sembra felice con la sua ex compagna, tra le voci sulla sua separazione da Millet Figueroa

Marcelo Tinelli brilla con la sua ex compagna.

Marcelo Tinelli Stava dando qualcosa di cui parlare a causa di una possibile rottura con la sua attuale fidanzata, Millette Figueroa. Come è noto, l’amore tra i due è iniziato quando il peruviano faceva parte del programma argentino “Bailando 2023”. Tra tanti litigi, alla fine hanno confermato il loro amore e fino a poco tempo fa sembravano molto forti.

Le voci di una crisi tra i due sono iniziate quando l’autista si è recato in Spagna con la famiglia e il cugino Terry per festeggiare il suo compleanno, mentre la sua compagna è rimasta sola a Lima. Da allora si parla della possibilità di una loro scissione. Nonostante siano passate alcune settimane in silenzio, finalmente si sono incontrati di nuovo a Buenos Aires e hanno confermato di stare insieme.

Ma la speculazione sta crescendo di nuovo perché Tinelli Si recò negli Stati Uniti per seguire la nazionale argentina in Copa America, ma la sua ragazza non lo accompagnò nemmeno alla partita dell’Albiceleste contro il Perù. Nonostante inizialmente avessero dichiarato di voler condividere questa esperienza, alla fine ciò non è mai avvenuto.

Da parte sua, Figueroa si è difeso sottolineando che il suo visto era scaduto e che questo era il motivo per cui non poteva viaggiare, ma i dubbi rimanevano, dato che aveva potuto dirlo molto prima.

Quindi, in questi giorni, Marcelo Tinelli È a Miami per godersi i giorni della Copa America e questa è stata un’ottima scusa per trascorrere del tempo con la sua famiglia e i suoi amici. Per questo motivo, ognuno ha condiviso foto diverse di ciò che è piaciuto a loro e alla figlia. Giovanna Tinelli È rimasto sorpreso quando lo ha rivelato.

Nelle sue storie su Instagram, la figlia di Tenelli ha scattato una foto di suo padre e sua madre, apparsi insieme in un pomeriggio in famiglia nella casa in cui vivono in questi giorni. Nella foto vedi Marcelo e Maria Paula Robles, seduti uno accanto all’altro e sorseggiando una bottiglia di vino.

La foto è stata ripubblicata dall’argentino, che ha aggiunto 3 emoji a forma di cuore al suo post, mostrando la sua felicità per questo incontro che è stato finalmente pubblicato.

Marcelo Tinelli Ha fatto nuovamente notizia sia in Argentina che in Perù, questa volta per essere apparso al fianco di Blonde V Coppa America. È stata proprio la giovane a condividere diverse foto sul suo account Instagram. In queste foto, la giovane donna era accanto all’emittente televisiva argentina e attuale compagna di Millet Figueroa, la modella peruviana che si trova in Argentina e non ha potuto recarsi a Miami a causa della scadenza del suo visto.

Per questo motivo, il pilota argentino si trova negli Stati Uniti solo accompagnato dal cugino “El Terry”, mentre vivono esperienze calcistiche. Il filmato ha attirato l’attenzione di molti, poiché Tenele è stata vista permettere alla bellissima giovane donna di sdraiarsi sul suo petto. La bionda ha aggiunto un commento su una delle foto: “Come in Qatar, ma meglio”, descrivendo sia Marcelo che “Altieri”.

L’amico di Marcelo Tinelli non esclude una relazione con l’autista.

Dopo la pubblicazione di queste foto, sono sorte molteplici domande sull’identità di questa donna misteriosa. Riguarda Maria Eugenia Schlatter, Un giovane avvocato argentino che lavora anche come relatore nel programma televisivo “Intermetidos”. Ha 35 anni, è single, ha l’aspetto di una modella ed è alta 1,60 cm.

Oltre al lavoro di avvocato, Maria Eugenia è un’influencer e modella. In qualità di relatore del programma di cui sopra, unisce la sua passione per il diritto con la sua passione per i social media. Uno dei suoi hobby preferiti è viaggiare in giro per il mondo, avventurandosi verso destinazioni diverse e condividendo le sue esperienze sulle sue piattaforme digitali.