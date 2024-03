Marcia De Lilli denuncia Lorena Morlot per “minacce” e “abusi psicologici”

Il nome del Lorena Morlot Occupava una piccola parte della lista Così è la vita. Telecinco ha revisionato il software Alcuni disaccordi Campionato di corridori Sopravvissuticon il quale strinse una grande amicizia Laura Matamoros A causa delle sue aspre critiche McCook. Uno di questi riguarda la denuncia presentata da Marcia De Lilli. L'attrice ha rivelato che lei, suo marito e suo figlio Vittime di “minacce” e “abusi psicologici” dopo aver aperto un negozio accanto al loro salone di parrucchiere.

“Minacce e danni psicologici a me, a mio figlio e a mio marito… perché ho comprato un posto accanto a lui per gareggiare, secondo quanto mi ha detto.” AIl traduttore è stato costretto a chiudere l'edificio a causa delle ripetute minacce. «Ho dovuto chiuderla perché ho anche mia figlia che ha piccoli problemi perché anche lei è stata minacciata da una sua amica, e non voglio fare il suo nome perché è una persona molto pericolosa. Ho passato un mese a entrare e uscire dalla porta del garage per evitare di passare davanti a casa sua, che è di fronte alla mia.“.

Marcia De Lilli afferma di aver sporto denuncia affinché la polizia sapesse che, se mai avessero avuto problemi, l'indiziato numero uno sarebbe stato il parrucchiere. Nonostante tutto, l'attrice sa che voterà per la vittoria di Morlot Sopravvissuti Così le restituisce i 5mila euro che le aveva prestato qualche anno fa. “Farò di tutto per vincere“.

Il programma Telecinco ha recuperato anche la testimonianza di una donna rom che ha denunciato il razzismo da parte di un professionista del suo lavoro.. “Hanno impiegato un'ora e mezza dopo l'appuntamento fissato per vedermi e hanno servito le persone che arrivavano più tardi. Alla fine del trattamento, mi sono accorto che i miei capelli erano diventati verdi sulla schiena con mèches grigie. Ho deciso di andarmene prima che la discussione degenerasse, ma quando me ne sono andato i miei capelli erano verdi. Era da molto tempo che non mi sentivo discriminata perché zingara.“.

