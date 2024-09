Marcos Genocchio ha accompagnato China Suarez alla première del suo film: “Grazie per esserci”

Marcus Genocchio è andato alla festa privata di Linda (Video: X/elejercitodelam)



Martedì sera, Cina Suarez Faceva parte del primo ministro d’avanguardia Linda, Il nuovo progetto dell’attrice con il regista Marianna Weinstein. Nonostante la festa fosse piena di celebrità, la partecipazione era molto numerosa Marco Genocchiovincitore Grande Fratello 2022, Ciò ha attirato l’attenzione dei loro fan, e le parole che le hanno dedicato sui social sono state una grande sorpresa.

Conosciuto per la sua personalità discreta, l’uomo della presenza di Salta era conosciuto grazie al suo account Instagram. Senza dedicare molte foto all’evento, il ragazzo ha approfittato della sua posizione tra il pubblico e ha scattato una foto allo staff. Inoltre, ha scritto alla Cina in un racconto: “Congratulazioni cugino“.

Da parte sua, la Cina non ha esitato a rivolgere un gesto gentile al suo amico, rispondendo al messaggio sui suoi siti di social network e lasciandogli un messaggio affettuoso: “Grazie per esserci, cugino“, è tutto ciò che ha scritto l’attrice Quasi angeli Attraverso il suo account Instagram, ha condiviso molte foto dell’evento esclusivo con i suoi oltre 6 milioni di follower.

Vincitore da J.H.diventato modello, faceva parte di un gruppo selezionato di ospiti, ma in un video diventato virale si vede che ha deciso di evitare le telecamere ed entrare direttamente nella stanza, dove si è messo di fronte ai fotografi presenti il luogo.

Marcos Ginocchio ha condiviso una foto sulle sue storie Instagram dell’evento China Suárez (Foto: Instagram/marcosginocchio)

Questo gesto ha destato la curiosità dei suoi follower, viste le tante voci che circolano sulla loro relazione. Anche se hanno ripetutamente fatto coming out per compiacere le uscite, questo non ha fermato i loro fan. Soprattutto dopo che Marcos è stato invitato agli eventi speciali dell’ex compagno di Benjamin Vicuña, come il suo compleanno o dopo aver condiviso foto insieme sui rispettivi social network.

Da parte sua, lo studente di giurisprudenza ha rilasciato le sue dichiarazioni Inflessibile (El Nueve) a metà agosto e ci ha raccontato i dettagli del loro rapporto: “Mangiavamo con la Cina, ma siamo molto amici. E’ la testa. “È un genio”, ha detto il modello, e quando gli è stato chiesto della sua vita amorosa, è stato sincero: “Sono solo”. Eugenia, invece, ha parlato esclusivamente con Programma televisivo Riguardo a questo nuovo progetto, ha parlato di tutto ciò che significa per lei farne parte e ha colto l’occasione per sottolineare le persistenti voci romantiche che lo circondano. “Ho sempre amato essere un amico, ma anche… Credo nell’amicizia tra un uomo e una donna, ed è pazzesco che dobbiamo dare spiegazioni.. “Ma aspetta, ho già tralasciato quella parte”, ha dichiarato a riguardo.

Il cast completo e la regista del film, Mariana (RS Photos)



Minerva fatta in casa, Giulietta Cardinale E Raffaello Spriggelbord, che hanno recitato nel lungometraggio insieme al cantante, hanno fatto parte del tappeto rosso dell’evento. A loro si è unito anche il produttore del film Rodolfo LambogliaLettore di estensione Cordoba David NalbandianAttrice Ines PalumboEra accompagnata dal suo compagno Nicola Ugartecantante e DJ Virginia da Cunha, Nazareno CaseroChi è andato a sostenere sua sorella E il direttore Santiago Kurowski.

Va notato che il film è interpretato dalla Cina La sua data di uscita è giovedì 19 settembre in tutte le sale nazionali.. Riferendosi a questo nuovo personaggio che interpreta, l’attrice ha detto che è una giovane donna che entra nella casa di una famiglia benestante per svolgere le faccende domestiche. Programma televisivo: “Mi piaceva perché era un personaggio completamente diverso. È stata una sfida riuscire a parlare con i tuoi occhi, è una cosa su cui abbiamo lavorato molto con la regista Mariana.. Il problema di non gesticolare tanto quanto faccio di solito nella mia vita, e questo silenzio parla di più. Riguardo alla storia del suo personaggio, ha aggiunto: “È una donna forte in una situazione vulnerabile e ha bisogno del lavoro perché deve aiutare sua figlia. Il fatto che debba vivere tutto ciò che vive mi sembra ingiusto“.