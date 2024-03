Margot Robbie fugge in Argentina dopo l'umiliazione da Oscar

L'ultima volta che è stata vista in Argentina è stato dopo la pandemia con Cara Delevingne, dove è stata coinvolta in una rissa con qualcuno Fotografi

Attrice australiana Margot Robbieil famoso eroe del cinema BarbieVisita la Patagonia argentina dopo la delusione di domenica scorsa per una festa Premi Oscar A Los Angeles, dove il film è ispirato al mondo del famoso gioco Ha vinto solo uno degli otto premi per i quali aveva diritto..

Margot Robbie Non è stata nominata come migliore giovane attrice per il suo acclamato ruolo nel film da lei diretto Greta GerwigMa è apparsa tra i candidati al miglior film come produttrice del film, il film di maggior incasso del 2023.

Secondo la stampa argentina, la star di Hollywood è stata identificata all'aeroporto Comodoro Rivadavia, nella provincia meridionale dell'Argentina. ChubutDa lì si è recato nella città costiera Rada Tele.

Margot Robbie È stata identificata mentre si muoveva per l'aeroporto con le valigie nascoste dietro una maschera, per evitare il riconoscimento. Dopo essere sbarcati sulla costa della Patagonia, l'attrice e suo marito stavano cenando nel famoso ristorante Rada Tele, secondo la stampa locale.

Secondo la storia sociale argentina, il protagonista Il lupo di Wall Street, Sono Tonya E C'era una volta a Hollywood Mi sarebbe piaciuto l’intero “Banchetto della Patagonia”. Le spiagge di Radha Tele si trovano all'estremità meridionale del continente americano e sono molto apprezzate per gli sport acquatici.

Ma il poeta Margot Robbie Con l'Argentina non è una novità. Attrice australiana fotografata con Will Smith Diverse scene del film focalizzare In Buenos Aires Alla fine del 2013.

Dopo la pandemia, Ruby ha visitato nuovamente il Paese sudamericano con la sua amica modella e attrice Cara Delevingne. Sono stati visti cenare in un ristorante della zona turistica la boccaDove hanno recitato Una controversia controversa con A Fotografi, Che è stato aggredito dai compagni delle attrici.

Argentina, l'ottavo paese più grande del mondo e uno dei paesi più turistici America LatinaHa molte ambientazioni che attirano visitatori internazionali.

Con le strade vibranti della sua capitale, i suoi deserti, le montagne e le foreste nascoste, o con i suoi angoli meravigliosi, aspri e ghiacciati. Patagonia, Argentina È più versatile della bambola più famosa al mondo.