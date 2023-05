Maria Becerra esegue parte di “Te cura” per la colonna sonora di “Fast X” | LOS40 Urbano

In poco più di due anni Maria Becerra È diventato un punto di riferimento nell’industria musicale in lingua spagnola. La cantante argentina ha accumulato centinaia di milioni di ascoltatori su Spotify, la piattaforma di streaming su cui conta quasi 20 milioni di ascoltatori mensili, e le sue canzoni fanno già parte della colonna sonora di cabaret, estate e vita.

alla fine di aprile, La ragazza argentina ha coronato il suo sogno annunciando che il suo prossimo tour metterà piede per la prima volta in Messico durante il mese di ottobre.. accanto a, Sarà uno degli artisti responsabili della rappresentazione durante la serata del terzo anno organizzata da Ibai Llanos E meno di 48 ore fa ci ha sorpreso ancora una volta con la notizia sui social.

E questo artista Usa il suo account TikTok per visualizzare in anteprima un estratto dal suo prossimo thread, guarirtiE Con l’Argentina come parte della colonna sonora del decimo capitolo della saga veloce e arrabbiato (o come è noto a livello internazionale, Veloce e durevole). La canzone uscirà sulle piattaforme in concomitanza con la premiere del film il 19 maggio.

Nell’estratto condiviso su tic toc (Che è passato rapidamente attraverso il resto dei social network e qualsiasi Solo sulla piattaforma supera i quattro milioni di visualizzazioni) Possiamo riascoltare i ritmi urbani e latini che hanno sempre caratterizzato María Becerra, cantante che, invece, Ha già mostrato in più di un’occasione la sua inclinazione verso il mondo delle auto.

Maria Becerra ha dimostrato di meritare più di tutti i successi ottenuti negli ultimi mesi. Sia che tu voglia la modalità automatica, vai a 150 anche se non c’è fretta, chiedi al DJ di rompere un dembow o diventa una Sugar Mama (Come abbiamo sentito durante i secondi condivisi in un estratto guarirti), ciò che è chiaro per noi è che abbiamo ancora molte grandi canzoni da ascoltare dal cantante.

E tu, Vuoi goderti la musica di Maria Becerra sul grande schermo? O non sarai in grado di resistere e consumare la canzone su tutte le piattaforme?