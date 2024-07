María Boneta e Nina de la Fuerte: La salute mentale delle drag queen in Drag Race México 2

María Boneta e Nina de la Fuerte: La salute mentale delle drag queen nella Drag Race messicana (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)

Drag racing in Messico È tornata per una seconda stagione, con un solo episodio in onda finora, ponendo fine a qualsiasi “cattivo sapore in bocca” o critica lasciata indietro dalla sua prima stagione. Dopo la prima del popolare reality show originariamente messo in scena RuPauloriginariamente negli Stati Uniti, i netizen o i membri della comunità LGBT+ hanno espresso grande interesse per il progetto grazie ai look e al trucco scioccanti presentati dalle sue regine.

La maggior parte dragare 2 A DRMX 2: Confronti e demoni tra due reality show simili

La stagione 2 avrà una nuova casa, F mostra un piùA differenza del primo film presentato in anteprima nel 2023 da Paramount+ e MTV. Grazie a questa nuova piattaforma, il programma sarà disponibile in tutto il mondo.

–Maria Bonita

– Orazio Potacio

-unico

-succulento

– Nina de la Fonte

-Luna Lansmann

–Lexa Fox

-Fioritura ginaria

-Agnus Ars

-Garcon

-Eva Blunt

-Elettra Vandergeld

-Tasca Ava

Anche la giuria e i presentatori hanno subito cambiamenti dovuti al ritorno del colore Oscar Madrazo Caro ex partecipante Drag racing in FranciaLolita Banana, è in gran parte assente da questa edizione Regina di bellezza A ruPaul’s Drag Race, Valentinache secondo vari media LGBT+ Si sarebbe rifiutato di partecipare perché chiedeva un aumento significativo dello stipendio, cosa che non gli è stata concessa.

Il nuovo membro è Taiga coraggiosacantante ed ex partecipante di Regina dell’Universoun altro reality della stessa serie, ha vinto la sua seconda edizione.