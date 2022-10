Maria Escarmento lancia la sua tanto attesa versione di You Can Count on Me | Musica

Sono passati poco più di quattro mesi dal 22 giugno Maria Scarmento Ha sorpreso coloro che hanno partecipato ai festeggiamenti del Barcelona Pride con la sua versione e-pop su cui puoi contare dall’orecchio di Van Goghuna canzone che è stata rapidamente registrata e condivisa sui social network, generando centinaia di interazioni tra i suoi fan che hanno richiesto la versione in studio di questo classico contemporaneo.

Ha detto e fatto. Una cantante che conosce bene i suoi fan,Ha annunciato la data di uscita di questa canzone il 28 ottobre durante la sua partecipazione al podcast di Spotify La Pija y la Quinqui. Inoltre, nelle ultime ore, ha condiviso la copertina del singolo (che al momento non ha video) attraverso il suo profilo Twitter, svelando l’estetica di metroflog (uno dei primi social network della sua generazione) e i primi secondi dell’uscita in studio. con una bobina di Instagram in cui fingeva di mostrare il suo vestito lungo due miglia per strada mentre mangiava un sacchetto di patatine Ruffles.

prime reazioni

Le reazioni non si sono trattenute nelle reti, La comunità LGTB è stata divisa tra coloro che hanno ascoltato con impazienza il ritorno di Rihanna dopo 6 anni di lontananza dalla scena musicale. con la sua canzone Lift Me Up, inclusa nella colonna sonora del film Black Panther: Wakanda Forevere quelli che hanno preferito ascoltare tutto ciò che la madrilena aveva da darci e che, pur pubblicando una versione, è riuscita a dare alla canzone un tocco elettronico e fornire quel tocco elettronico e da camera da letto che ha caratterizzato la sua carriera negli ultimi quattro anni.

“Ora che avete ascoltato tutti, potete contare su di me di María Escarmiento, date un’occhiata alla sua discografia di pop striati e non una brutta canzone una delle migliori canzoni OT degli ultimi anniRitmi mischiati all’elettronica, stanno diventando sempre più di moda nella musica emergente del nostro paese.

“Su i miei gay” o “E pensare che dopo che Maria Escarmento se n’è andata puoi contare sull’orecchio di Van Gogh per realizzare una sua versione“Sono alcune delle frasi che si sono ripetute anche nelle prime ore dalla sua uscita e anche senza conoscere i numeri di prima, quello che conta davvero è che Maria Escarmento ha già trionfato nel ricevere tutto l’amore dei suoi fan. Non vediamo l’ora di ballare questa versione!