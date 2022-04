Mariachis e Diablos Rojos eguagliano i record delle gare casalinghe in un doppio colpo di testa all’LMB 64 anni dopo l’imposizione

La doppia giornata esplosiva tra Mariachis de Guadalajara e Diablos Rojos de México avvenuta lo scorso giovedì 28 aprile allo stadio Alfredo Harp Helú di Città del Messico, è stata storica e rimarrà nel libro dei record Who’s Who della Major League Baseball messicana.

2 relativo

Nella coppia a sette tempi, entrambe le squadre hanno segnato un totale di 14 fuoricampo – sette a partita – per eguagliare il record di battitori a doppia testa stabilito alla fine degli anni ’50.

I Mariachi, guidati da Sergio Omar Gastelum, hanno segnato otto fuoricampo nelle due partite, mentre i Red Devils guidati da Juan Gabriel Castro hanno aggiunto altre sei partite alle 14 segnate da Tigres de Mexico e dal Sultano. Monterrey il 24 agosto 1958.

Nel 1958, giocando a Monterrey, i Tigers realizzarono un totale di sette fuoricampo nel doppio colpo di testa e i Sultans ottennero lo stesso importo.

Almeno negli ultimi due decenni, il marchio non è mai stato minacciato, con solo due squadre in grado di raggiungere un massimo di 10 fuoricampo con due teste, e questa è stata la scorsa stagione, quando Lions de Yucatan e Pericos de Puebla hanno condiviso cinque e cinque per il terzo posto. da luglio.

Enrique Gutierrez / The Red Devils Press in Messico

Dal 2005 ad oggi, Algodoneros de Unión Laguna ha ottenuto il numero più alto in una partita a doppio colpo segnando otto nella prima partita il 22 giugno 2016 contro Guerreros de Oaxaca. In totale, ne hanno dati nove, con Guerreros che ha aggiunto l’unico giocatore connesso nella seconda partita.

Gli stessi Devils hanno battuto sette padroni di casa in una partita a doppia testa nel 2005 contro il Reeleros de Aguascalientes e hanno concluso con otto gol con un altro tiro nel secondo. Rieleros non ha segnato nulla nelle due partite.

I Mexican Tigers detengono il record per il maggior numero di successi casalinghi per una squadra in un doppio colpo di testa e lo hanno raggiunto il 18 maggio 1993 contro Tabasco, segnando cinque punti a partita. Il record per la maggior parte dei fuoricampo in una partita di doppio colpo di testa in singolo – sette punti – non si trova nell’LMB. In una partita di nove partite, il Lione ne aveva 10 nel 1985.

Il doppio colpo di testa di martedì scorso all’AHH, i Devils hanno segnato quattro gol nel primo inning, quando Moisés Gutiérrez ha colpito il muro nel secondo, Japhet Amador nel quarto e settimo, e Juan Carlos “Haper” Gamboa nel settimo con due alla base . Per mettere i Mariachi nella vittoria per 11-10.

Se vuoi ottenere le migliori informazioni dal mondo dello sport, scarica subito l’app.

espn.com/app »

In quella prima partita di 7 partite, durata 3:09 ore, Guadalajara ha aggiunto tre punti ed è stato collegato a Fernando Perez nel quarto, Stevie Wilkerson nel quinto e Nico Vazquez nel settimo.

Nella seconda partita, durata 4:16 ore davanti a 3.610 tifosi, i Mariachi ne hanno segnati cinque, aggiungendo due Leo Heras, uno per ogni colpo di testa Niko Vásquez, il rookie Sergio Pérez e il portoricano Anthony García, che ha giocato un ruolo chiave nel settimo e inning finale. Per regalare alla sua squadra una vittoria per 14-12.

Per quanto riguarda i Red Devils, il venezuelano Ramon Flores ha colpito uno e Julian Leon l’altro.