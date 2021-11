Il Natale Non inizia più il 25 dicembre. almeno per Mariah Carey, che per il secondo anno consecutivo ha riaperto le porte dell’albero di Natale, dei biscotti di panpepato e dei pupazzi di neve, beneficiando del risultato di Halloween: “È ora di rompere quelle zucche e trattarle come una torta, perché dobbiamo ancora passare al Ringraziamento!”

Maria è la regina assoluta del Natale e beneficia del successo che sa aver sollevato il suo argomento negli ultimi anni tutto ciò che voglio per Natale sei tu, dallo scorso anno ha annunciato che è una nuova tradizione il 1 novembre dire addio ad Halloween e dare il benvenuto al Natale, con promozioni molto originali e ovviamente il loro tema principale.

Per chi non lo sapesse, la famosa canzone composta dal cantante in Ora solare quindici minuti È stato incluso quasi a sorpresa nel 1994 come parte dell’album di Natale. Attualmente ha più di 900 milioni di visite su Spotify, aggiungendolo a 6.975.381 visualizzazioni su YouTube. La sua ispirazione è stato l’albero di Natale che ha felicemente decorato con il suo compagno di allora, l’uomo d’affari Tommy Mottola. Così ha registrato un demo e in pochi mesi era già parte dell’album buon Natale. Un quarto di secolo dopo, nel 2019, Mariah ha deciso di collaborare con Justin Bieber e ha aggiornato la sua versione per raggiungere vendite globali che hanno superato i 16 milioni di dollari, rendendolo il singolo di maggior successo della sua carriera a livello globale e la canzone numero 12 di tutti i tempi.

Quanto costa Mariah Carey per compleanno

Come mostrato o come specificato o come indicato patrimonio netto delle celebritàOgni dicembre, il cantante riceve tra $ 600.000 e $ 1 milione solo come autore L’economistaDall’uscita della canzone, la cantante ha raccolto oltre 60 milioni di dollari, il che significa che Carrie è in ritardo 2,5 milioni di euro all’anno Solo per questa canzone ma il cantante non se la gode esclusivamente. Il milionario di Aguinaldo è salutato anche dal suo compagno Walter Afanasyev, con cui condivide la configurazione del tema e riceve circa $ 600.000 all’anno senza aggiungere il resto del reddito guadagnato da accordi pubblicitari o versioni personalizzate del tema