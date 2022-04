Marilyn Rodriguez, madre di Ivalona Muntaner, annuncia il lancio di un brand ispirato a sua nipote Indigo | persone | intrattenimento

Nasce Indigo, figlia dei cantanti Ivalona Montaner e Camilo Echeverrycontinua a diffondere buone notizie in famiglia, in particolare a sua nonna, Marilyn Rodriguez, madre di Ivalona.

Sul suo account Instagram, Rodriguez ha condiviso martedì 12 aprile un messaggio su come è apparso il progetto, ispirato a sua nipote Indigo, chiamata El Hilo Rojo.

Ivalona, ​​ispirazione nei libri di sua madre Marilyn Rodriguez de Montaner

Quando ho scoperto che Eva era incinta, ho chiamato Tina, che da tempo aveva l’idea di fare cose per bambini, e le ho detto: “Tina, devi creare il tuo marchio, voglio quelle meraviglie per Indigo”. lei ha risposto che non aveva tempo da dedicare a 100, ma se lo avesse fatto è con lei e ci siamo uniti a Marizai, l’avrebbe arrostito, l’abbiamo chiamata sul posto”, ha scritto la moglie del cantante, Ricardo Montaner.

Ha anche detto che si sono incontrati per molti anni per imparare e hanno lavorato nella ceramica, nella cartapesta, nella pittura, nella scultura con il riciclaggio, nel teatro di figura, ecc. “Ora ci uniamo a questo impegno per il bene di mia nipote (che è anche loro)”, ha sottolineato.

L’ex moglie di Ricardo Montaner ha parlato per la prima volta della famiglia del cantante e di Stevie Roitman

In questo senso, ha detto, “Indigo è davvero nato e oggi è nato questo marchio ispirato all’elhilorojoatelier. Mi emoziona perché è amore, è l’amore di mia nipote, l’amore dei miei amici, l’amore per la natura (tutto sano e naturale), questi vestiti sono l’amore che condividiamo con te.”

El Hilo Rojo è un negozio di abbigliamento per bambini e bambini.

Non è la prima volta che Rodriguez presenta qualcosa di ispirato alla sua famiglia, nel 2021 ha pubblicato il libro valutazione completa, Che era specificamente destinato a sua figlia e alla gravidanza.

Rodriguez, 57 anni, si distingue come regista, produttore e scrittore. (E)