Mario Abdo chiede il suo viaggio in Italia per far riconoscere la sua doppia cittadinanza

Martedì mattina il Segretario Generale del Presidente Hernán Hatteman e il Vice Cancelliere Raul Silvero hanno tenuto una conferenza stampa per riferire sul viaggio del Capo dell’Esecutivo in Italia.

Mario Abdo Benitez ha in programma di partire oggi per il paese europeo e, al suo posto, il vicepresidente Hugo Velázquez sarà responsabile del paese ad interim.

Il Vice Ministro degli Affari Esteri ha affermato che il Presidente proverà ad andare avanti con l’accordo sulla doppia cittadinanza firmato tra il Paraguay e l’Italia il 26 febbraio 2019.

In questo modo, sia i paraguaiani che gli italiani hanno la possibilità di acquisire o riacquistare rispettivamente la nazionalità italiana o paraguaiana.

“Vediamo che la comunità italiana è molto importante in Paraguay, in questo senso c’è un doppio accordo nazionale, che è già in vigore in Paraguay. In Italia, però, manca ancora il processo di ratifica”, ha osservato martedì il vicerettore. .

Per quanto riguarda il Paraguay, i cittadini italiani sono circa 13.000, secondo un comunicato dell’Ambasciata d’Italia ad Asuncion.

I paraguaiani che ottengono la cittadinanza italiana potranno ampliare le proprie possibilità di studio, lavoro e altre nel Paese europeo, così come in altri Paesi dell’Unione Europea.

Ha detto che qualsiasi attività legata alla creazione di piccole e grandi imprese – un’altra da discutere – sottolinea che uno degli obiettivi è quello di rafforzare questa popolazione. Le aree di cooperazione comprendono la lotta alla criminalità transnazionale, l’espansione degli investimenti esistenti e il commercio bilaterale.

Huttmann, da parte sua, ha detto che Abdo Benitez sarà ricevuto dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella alle 12:30 di questo giovedì.

Visita al luogo santo

A seguire, il presidente paraguaiano pranzerà con il suo primo ministro italiano, e il giorno successivo incontrerà Papa Francesco, con il quale terrà un’udienza privata. Il Presidente sarà accompagnato dalla sua famiglia.

Il vice-cancelliere ha sottolineato che l’amministratore delegato sosterrà le spese dei suoi parenti e dei suoi parenti e che il governo della First Lady Silvana Lopez Moreira si prenderà cura di loro.

Marito incontrerà anche il segretario di Stato vaticano, cardinale Pietro Parolin, e l’Organizzazione internazionale italo-latinoamericana (IILA).

Sabato è previsto il rientro sul territorio nazionale.