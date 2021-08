Mario Kart, GTA 5 e Minecraft in cima alla classifica delle vendite nel Regno Unito questa settimana

I tre giochi in forma fisica Bestseller nel Regno Unito durante il fine settimana 14 agosto Questi sono i titoli che sono stati pubblicati per la prima volta in 2014, 2013 e 2011 Rispettivamente, secondo i dati dell’agenzia GfK condivisi da industria dei giochi. Questi sono nomi popolari per coloro che seguono le vendite settimanali: Mario Kart 8: DeluxeRecensione del cambio di titolo per Wii U; Grand Theft Auto V Nella sua versione per PS4 e Xbox One; NS Minecraft: Nintendo Switch Edition, cosa c’è dentro Anche il Giappone è stato il best seller di questa settimana Precedente.

L’unica modernità che ha raggiunto l’apice è Ade, che occupa 8° posto. Il titolo è uscito su PS5, PS4, Xbox Series X/S e Xbox One con una versione in formato fisico pubblicata nel paese britannico da Private Division. 7Lo 0% delle vendite corrisponde alla versione PS5e il 23% su PS4 e il restante 7% su Xbox dove si trova il gioco Incluso nel servizio in abbonamento Xbox Game Pass.

Quanto ai tre titoli sul podio, Mario Kart 8: Deluxe Primo classificato grazie a a aumento del 6% di vendite rispetto alla settimana precedente. Nel caso Grand Theft Auto 5, aumenta di uno 44%. Maine Craft, da parte sua, si colloca al terzo posto dopo un aumento di 17% in vendita.

F1 2021, il titolo d’azione di Codemasters ed Electronic Arts in cima alla lista la settimana precedente, cade a Centro numero 6 Dopo un calo delle vendite del 34%. Olimpiadi di Tokyo 2020: il videogioco ufficiale al quarto posto dopo un calo del 5% nelle vendite e Animal Crossing: Nuovi Orizzonti stai in No. 5 con vendite costanti rispetto alla settimana precedente.

Sony distribuito “Qualche” PlayStation 5 Nel Regno Unito durante la settimana in questione, secondo industria dei giochi, risultando in alcuni giochi per il sistema Triplica o raddoppia le tue vendite. Questa è la situazione Ratchet and Clank: Una dimensin aparte, che torna nella top 40 al decimo posto con un incremento del 313% nel numero di copie vendute. succede a lui Resident Evil 8: Il villaggio (151%) e Spider-Man: Miles Morales (101%).

vi lasciamo con lui Top 10 meno; Tra parentesi, posizione nella top 40 della settimana precedente: