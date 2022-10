Mario Party 1 e 2 in arrivo su Nintendo Switch Online + Expansion Pack il 2 novembre

Festa di Mario S Mario Party 2 Sarà inserito nel catalogo Nintendo Switch Online + Pacchetto di espansione il prossimo 2 novembrecome annunciato da Nintendo con un trailer che puoi vedere sotto queste righe.

Festa di Mario È stato rilasciato su Nintendo 64 nel 1999 E fu l’inizio di questa saga che proponeva minigiochi per quattro giocatori con Mario e i suoi amici. Una divertente competizione multiplayer – o da vivere da soli – che ne è il seguito Mario Party 2 2000, che ha portato nuovi tabelloni e minigiochi.

Nintendo definisce epic come “un formato di gioco da tavolo in cui i giocatori devono tirare un dado per decidere in quali posizioni possono avanzare. Il divertimento inizia quando i giocatori atterrano nelle diverse caselle, come Ogni spazio contiene uno degli oltre cinquanta minigiochi esistenti. Queste competizioni frenetiche determinano chi vincerà monete e stelle e chi tornerà a casa a mani vuote. I minigiochi sono distribuiti su otto diversi tabelloni di gioco, alcuni dei quali devono essere sbloccati.

“Alcuni giochi mettono ogni partecipante contro gli altri, in altri i personaggi si affrontano due contro due e alla fine ci sono anche scontri di tre contro uno. I giochi sono molto semplici e divertenti. Una sfida è vagamente basata sul tipo di giochi “fai come ti dico”, l’altra prevede una gara di bob e in un’altra, ad esempio, il giocatore deve tentare di attraversare una corda mentre gli altri tre si piegano all’indietro per consentirlo. Scende troverai giochi di abilità, gare, puzzle. In breve, tutti i tipi di sfide che puoi immaginare.