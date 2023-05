Mariver Centeno analizza l’aspetto di Yolanda Andrade, dicendo: “Rispettiamo la sua guarigione”.

L’autista è scoppiato in lacrime davanti alle telecamere (Salé El Sol)

Mariver Segale Analisi in primo piano su diverse personalità del business e non solo La ricomparsa di Yolanda Andrade Dopo aver mostrato gravi problemi di salute, la grafologa ha realizzato un video avvincente, che ha condiviso dai suoi social.

Era venerdì 4 maggio quando ho ospitato Monti e Joe È stata sorpresa nella sua macchina e i media l’hanno avvicinata per parlare delle sue condizioni fisiche. Tra le lacrime, l’autista non solo ha detto che era stanca, ma ha anche sottolineato alcuni dettagli che i medici le avevano fornito nei giorni scorsi.

Ho un problema agli occhi Aneurisma Che ho qui, sono venuto a lavorare (…) Proprio ieri mi hanno detto che non era un tumore, Devo andare domanidisse l’artista.

dal tuo conto tic tocla grafologa ha condiviso una clip in cui ha mostrato il momento in cui Yolanda Andrade ha incontrato le telecamere.

Yolanda Andrade chiedi rispetto, Ha notato in primo luogo che vediamo la ripresa come ancora molto delicata senza dubbio.

Il grafologo ha chiesto rispetto all’autista (Tiktok maryfercentenom)

Rispetto ad altri video che il creatore è solito realizzare, in questa occasione Mariver non si è addentrata nell’analisi del corpo di Yolanda, ma ha scelto invece di raccontare un’esperienza personale con cui ha vissuto per esemplificare il tipo di persona che era la conduttrice.

“Oggi voglio dire qualcosa che penso possa ritrarre chi è Yolanda Andrade. Mi hai parlato al telefono Di notte gli dico tutto quello che ho provato.

Mariver Centeno ha approfondito in quell’occasione, poiché il presentatore era molto comprensivo con lei e non solo l’ascoltava, ma si prendeva anche il tempo per darle alcuni consigli.

“Ricordo di essere stato negli spogliatoi a piangere, perché sto piangendo ma non ho la sindrome dell’occhio secco, sto piangendo”, ha ricordato.Dopo quel momento, le parlò notoriamente a lungo.

“Certo, ha assolutamente ragione”, ho detto, e tutto ha funzionato così bene, ho seguito il consiglio. Più tardi, le ho parlato e lei mi ha detto: “Spero di averla consigliata bene” e lui l’ha salvata.

Allo stesso modo, Mariver Centeno ha notato che, a suo avviso, Yolanda era una persona meravigliosa e molto schietta. Oltre a ciò aveva molte altre qualità.

Maryfer Centeno ha parlato di Yolanda Andrade (TvAzteca/MaryferCenteno)

Non si distingue per l’esistenza di filtri, si distingue per la sua sicurezza, per la sua bellezza, perché è autentica, per la sua saggezza e intelligenza. “È una delle figure più importanti del nostro Paese, e se oggi ci chiede di rispettare la sua guarigione, dobbiamo rispettarlo”, ha detto.

Infine, la grafologa ha inviato un toccante messaggio al suo partner industriale: “Tutto il mio amore, tutto il mio amore, È tutto per te Yolanda, te lo meriti come nessun altro”.

Dopo la clip, i netizen non hanno tardato a rispondere e molti di loro hanno concordato con l’esperto di analisi corporea. Inoltre, utenti tic toc Invia i migliori auguri al presentatore Unicable.

Esatto, a prescindere Non è una buona idea sopraffare una persona sensibile E in ripresa. Guarisci presto, Yolanda Andrade.” “Yolanda mi dà un’atmosfera molto pulita, Dio la benedica e pregheremo per la sua guarigione.” “È un essere umano e merita rispetto, ma non è una delle persone più importanti in questo Paese”, sono alcuni dei segnali emersi.

Riguardo alla richiesta di Maryfer di rispettare il famoso processo, un utente ha aggiunto: “È vero, mancano di empatia per le persone, un valore che purtroppo si sta perdendo. Maryfer Centeno, la mia totale ammirazione per il tuo lavoro e la tua persona”.