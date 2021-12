Mark Hamill e Frank Langella faranno parte di The Fall of the House of Usher, la nuova serie di Mike Flanagan per Netflix

Prossima serie di Mike Flanagan Para Netflix sta davvero iniziando a prendere forma e durante giovedì il regista stesso si è incaricato di rivelare alcuni membri del cast La casa di Usher cade.

Attraverso il suo account Twitter, Flanagan ha rivelato che il cast Usher casa caduta Otterremo Mark Hamill (Guerre stellari) “Come un personaggio che si sente sorprendentemente a suo agio nell’ombra”; Frank Angela(Gelo / Nixon) come Roderick Usher, patriarca della dinastia Ussher; Mary McDonnell (reati maggiori) come Madeleine Usher, sorella gemella di Roderick e mano invisibile della dinastia Usher; S Karl Lumbley (Soprannome) in qualità di investigatore C. Auguste Dubin. mentre tutti Carla Gugino (Chase Hill House) per collaborare con Flanagan in un ruolo che deve ancora essere rivelato.

Usher casa caduta Sarà una miniserie che verrà presentata secondo lo stesso Flanagan come “Un moderno remix di alcune delle opere più famose di Edgar Allan Poe.” Secondo il regista, queste sono solo le iniziali del cast e venerdì saranno annunciati altri membri di questa produzione.

Usher casa caduta Non ha ancora una data di uscita, ma le riprese inizieranno nelle prossime settimane.