Markel Fultz degli Orlando Magic è fuori a tempo indeterminato con un dito rotto

playmaker Orlando Magic, Markel FultzDomenica, la squadra ha annunciato la sua assenza a tempo indeterminato dopo aver subito una frattura al dito del piede sinistro.

The Magic ha detto che Fultz era dotato di una scarpa da passeggio, ma non avrebbe avuto bisogno di un intervento chirurgico. La squadra non ha rivelato una tempistica per il ritorno di Fultz, ma Orlando Sentinel riferisce che la prima scelta assoluta del draft probabilmente salterà il campo di addestramento.

Foto di AP / Alex Brandon

Fultz, 24 anni, ha subito l’infortunio durante l’allenamento pre-stagionale, secondo la squadra, che ha affermato che il suo “ritorno al gioco dipenderà da come risponderà alla riabilitazione e al trattamento”. È il secondo grande giocatore perimetrale esterno a subire un infortunio in questa bassa stagione per Magic, che non si è nemmeno infortunato Gary Harris (strappo del menisco).

Fultz, che è alto 6 piedi-4, ha saltato la maggior parte delle ultime due stagioni con una rottura nella AFC Champions League nel gennaio 2021. Ha saltato quasi 14 mesi prima di tornare alla magia lo scorso febbraio ed è apparso in 18 partite, con una media di 10,8 punti e 5.5 assist decisivi.

La scelta della prima squadra di 76 giocatori nel 2017 ha segnato una media di 10,9 punti e 4,8 assist in 131 partite in cinque stagioni piene di infortuni con Philadelphia e Orlando.

Fultz sta entrando nella seconda stagione di un contratto triennale da 50 milioni di dollari che è stato esteso con The Magic a dicembre 2020. I Magic terranno la loro giornata dei media lunedì e apriranno il campo di addestramento martedì.