Marlena presenta per la prima volta per le strade di New York il suo nuovo brano “Bellamorena” | Videoclip | Regalo

Tutti ne abbiamo uno dentro bambola di cristallo a cui a volte Sa che è tutto sbagliato e diventa Cattivo. Forse questo ti suona cinese, o semplicemente sai come riconoscerlo Grandi brani per il duo formato da Anna Legazpi e Carolina Moyanofamoso Marilyn.

Le ragazze di Madrid che sono riuscite a conquistare un posto nel cuore del pubblico con i loro successi, Sono il primo spettacolo Con la sua nuova canzone:ballerina bruna! È una canzone che ce lo fa vedere, Per quanto stiamo attraversando un brutto momento, c’è sempre una luce alla fine della strada. Nostalgia gioiosa, mentre la bella voce di Anna scivola gradualmente su nuovi terreni, mentre esplora nuovi suoni.

nel suo solito modo, Hanno catturato ancora una volta i nostri cuori con un video girato a New Yorkin coincidenza con il momento in cui le ragazze hanno attraversato lo stagno per partecipare Conferenza di musica latina alternativaMostra il suo lato naturale.

Il che è stato sorprendente una volta con il suo modo di girare video, questa volta Hanno mostrato il loro lato più vicino e autentico e lo hanno fatto per le strade di New York. Passeggiando per la Grande Mela, gustando un gelato sulle strade fresche o mettendo in mostra il tuo lato da clown, queste sono alcune delle registrazioni che volevano condividere dal loro viaggio.

Bene, guardando indietro, con la sua ultima canzone Cattivo Hanno deciso di registrarlo durante cRidere con un carrello pieno di dolciMa questa volta gli artisti hanno deciso di fare una compilation del loro viaggio.

Doppio momento

Anna e Carolina I primi duetti, con i loro vantaggi, sono riusciti a ottenere un disco d’oro solo 8 mesi dopo l’uscita di Ha un cattivo sapore per me, la sua canzone più popolare e nostalgica. Un premio che è stato una sorpresa ma l’hanno celebrato in grande stile In un evento molto speciale fatto da lui stesso Tony Aguilar E dove hanno colto l’occasione per deliziarci con le loro voci in un concerto.

Senza dubbio sono diventata Marlina Uno dei sinonimi più rivoluzionari della musica pop. Sono riusciti a portare un tocco diverso e fresco alla loro musica che ha fatto impazzire il pubblico.

Dalla sua prima apparizione al talent show X Factor La versione italiana con cui coincideva pelli d’uomoE poi, nella versione spagnola, lo ha spiegato Hanno fatto di tutto per guadagnarsi un posto in questo mondo. E ragazzo l’hanno fatto!