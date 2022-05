Marlin vs. Diamondbacks – Rapporto di gioco – 11 maggio 2022

Phoenix – Phoenix (AP) – Jacob Stallings ha ottenuto il via libera al nono inning, seguito da Jazz Chisholm Jr. con Homer su tre punti, e i Miami Marlins hanno segnato otto gol nell’inning finale per la sconfitta mercoledì 3 agosto. 11-3 per gli Arizona Diamondbacks.

Miami ha dominato la maggior parte della partita fino all’ottavo, quando il battitore di discus Jordan Lobleau ha pareggiato due volte il punteggio con Homer dal lealista Stephen Ockert.

I Marlins hanno reagito in modo rapido e deciso contro Marc Melancon. Stallings è entrato in gioco colpendo solo 183 ma ha risposto al nono inning, sparando un singolo che ha riportato i Marlins in vantaggio.

Chisholm ha quindi trovato un tono basso ed è scomparso nel campo centrale sinistro. La palla è andata proprio oltre il muro in un tiro in casa di tre partite che ha portato il vantaggio di Miami a 7-3.

Le ultime partite non sono andate bene per Milancon (0-4), il veterano più vicino che ha firmato un contratto biennale da 14 milioni di dollari con i Diamondbacks durante la pausa pre-stagionale. Ha concesso otto touchdown nelle ultime tre partite.

Aviciel Garcia ha chiuso la nona partita con un altro Homer di tre partite contro JP Wendelkin. Questo è stato il secondo successo di Garcia nell’inning: ha iniziato l’attacco con un pareggio.

Per i Marlins, il cubano Jorge Soler ha segnato 5-1 in una corsa. Il domenicano Eric Gonzalez 3-1 con un punto segnato e RBI, Jesus Sanchez 4-0 con due turni e Brian de la Cruz ha segnato 4-2 con un punto. Garcia venezuelano 4-2 con un record in corso e tre RBI, Miguel Rojas 4-1. Gesù Aguilar 1-1.

Per i Diamondbacks, il venezuelano David Peralta 4-0. Domenicano Kittel Mart 4-0, Geraldo Perdomo 3-0.