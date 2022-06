marmellata | il tocco

Ciao amici.

Questa settimana abbiamo disegnato su marmellata, cibo, su cibi che sono sempre più difficili da trovare a causa dell’inflazione stratosferica che stiamo vedendo. I prezzi di lattine di olio e uova sembrano competere per battere record o emulare le marche di carne di maiale.

Code e scaffali con prodotti frequenti testimoniano la carenza. nemmeno Negozi in MLCSparsi in tutto il paese, che è un’epidemia per le tasche della maggior parte dei cubani, hanno buone offerte.

Garantire l’assunzione di proteine ​​sulla tavola della famiglia è una sfida creativa Ci vuole molta pazienza per superare le file interminabili, altrimenti dovrai cadere preda degli avventori. Pollo e picadillo si ripetono fino alla nausea nel menù della settimana, sempre meno pane e prezzi dei prodotti agricoli che descrivono il disastro dell’agricoltura nazionale.

Dietro tutta questa scarsità si alza la testa L’incompetenza di chi progetta e controlla l’economia. regolatori compulsivi che ignorano che senza incentivi economici non può esserci produzione competitiva e innovativa; Questo ci ha fatto Più dipendente dall’esterno.

Per completare, il contesto internazionale è diventato più turbolento, soprattutto dopo l’invasione russa dell’Ucraina. L’Ucraina si è assicurata il 29% della produzione mondiale di grano e la Russia il 19% del mais. Anche i prezzi del carburante sono aumentati. Niente di tutto questo è un buon segno per coloro che importano la maggior parte del cibo.

Continuiamo a vagare per il deserto senza trovare la terra promessa.

Weimar Verdesia Fuentes.

