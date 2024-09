Marquez muore a causa dell’incendio della sua moto in Indonesia!

professione Gran Premio d’Indonesia MotoGP 2024 Si è svolto normalmente, anche se ci sono stati diversi incidenti durante la partenza in cui diversi piloti si sono scontrati, tra cui Alex Márquez, e la famiglia Cervera è rimasta senza l’altro membro dopo dodici giri, poiché Marc Márquez ha dovuto ritirarsi perché la sua moto ha iniziato a stallare. . Brucia.

Video: L’incendio scoppiato sulla moto di Marc Márquez al Gran Premio d’Indonesia MotoGP 2024

Abbandonare la lingua spagnola è stato un Un duro colpo per le sue possibilità di competere per il campionato MotoGP 2024visto che è già a molti punti dalla capolista, oltre al fatto che Ena Bastianini continuerà ad avanzare in quel terzo gradino della classifica generale, nonostante anche lei caduta a terra. Con cinque Gran Premi attesi, sarà ancora più difficile per il pilota della Gresini Racing se vorrà essere tra i protagonisti quando raggiungerà il traguardo di Valencia.

Tuttavia, la gara si è svolta sul circuito di Mandalika Troppo occupato per Marc MarquezÈ riuscito a risalire fino a cinque posizioni nei primi giri dopo una pessima classifica di sabato, dove è caduto due volte. Dopo essere salito sul podio nella gara sprint, ha provato a ripetere la brillante partenza, ma è rimasto per qualche tempo dietro a Pecco Bagnaia finché non ha provato ad attaccare l’attuale campione del mondo.

Il cerverano è riuscito a passare, ma l’italiano lo ha riportato subito dopo, permettendo a Fabio Di Giannantonio di superarlo. Tuttavia, questo è durato davvero poco, poiché il catalano ha recuperato per tornare al settimo posto, da dove ha visto come il suo rivale cadeva a terra, lasciandogli la strada aperta, ma Un incendio sulla sua moto lo ha costretto a dire addio anticipatamente.

