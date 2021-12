Marta Carrido annuncia la separazione dal co-influencer Raul Vidal

Un Natale Agrodolce per Marta Carrido. La popolare influencer sta vivendo le sue prime feste da mamma dopo essere diventata mamma del piccolo Noah, oltre che con il colpo della sua separazione da Raul Vidal. Il madrileno e il designer di gioielli hanno iniziato la loro relazione poco dopo l’inizio della pandemia e venerdì hanno annunciato la loro separazione, pochi mesi dopo aver avuto il loro primo figlio. È stata responsabile della divulgazione attraverso i social network dove ha più di 594.000 follower.

Il collaboratore televisivo pubblica anche una dichiarazione dopo diverse settimane di speculazioni. Inizia scrivendo: “Penso che sia ora di conoscere la verità e la verità sulla situazione”. “Raul e io ci siamo lasciati settimane fa. Per il bene di Noah, siamo amichevoli e cercheremo sempre di pensare al lusso sopra ogni altra cosa. Ecco perché non vedrai foto o storie insieme in queste date”, spiega. Va ricordato che la loro ultima uscita insieme risale al 7 dicembre quando collaborarono con una società Inditex.

Irreversibile

Marta Carreido non ha rivelato i motivi della rottura, anche se ha dato qualche indizio su cosa potrebbe essere successo. “Credo che l’amore e il rispetto per un rapporto di lavoro siano in primis fondamentali. Che non vadano mai perduti perché l’inizio della fine inizierà lì. Inoltre, credo che sia importante che entrambe le persone abbiano gli stessi obiettivi , percorrere lo stesso sentiero e andare nella stessa direzione”, come dice.

L’influencer sta attraversando questi momenti difficili a livello emotivo con il supporto incondizionato della sua famiglia e dei suoi amici. “È una situazione molto difficile per me, devo dire che sto migliorando ogni giorno. Cerco sempre di mantenere una mentalità positiva, la verità è che ci sono milioni di persone ora che si trovano in una situazione molto peggiore della mia, è una situazione privilegiata ed è su questo che sto cercando di puntare”, conclude. Raul Vidal, dal canto suo, non ha commentato la vicenda e prosegue con il consueto tasso di post sui social network, dove raccoglie 65.400 follower.