Marta Risco lascia Anna Rosa e firma il nuovo spazio di Emma Garcia

Percorrere le tappe fa parte della crescita professionale di una persona. Per questo Marta Risco ha iniziato una nuova fase della sua vita dopo la partenza Programma Anna RosaHa lavorato come giornalista negli ultimi cinque anni della sua carriera. La giornalista trascorre il fine settimana: parte la mattina per unirsi al cast del nuovo spettacolo di Emma Garcia. Sebbene in linea di principio abbia firmato come giornalista, agirà anche come collaboratrice. La fidanzata di Antonio, David Flores, è lontana dal piccolo schermo da più di cinque mesi, ma si sta già preparando per il ritorno sui set delle riprese.

Il 35enne è tornato in attività dopo essere rimasto fuori dai riflettori per una stagione. Prefazione Dieci minuti Questo venerdì, si è poi confermata tramite i social network. Riesco sarà di nuovo davanti alle telecamere il 1 ottobre nel nuovo spettacolo di Emma García, che andrà in onda nei fine settimana per sostituire È estate, spazio ospitato da Frank Blanco e Veronica Delanto. In effetti, questo stesso spazio è stato sostituito vivi la vitail programma condotto da Garcia.

Marta Risco all’Anna Rosa Show Telecinco

Emma Garcia, una delle conduttrici più seguite al mondo Mediaset, ha annunciato qualche settimana fa di essere già al lavoro su un nuovo progetto sullo stesso canale, dopo aver cancellato vivi la vita, il 24 luglio. Quel giorno scadeva il contratto con Cuarzo Producciones, che il sabato e la domenica pomeriggio, dopo quattro anni di onda, salutava la popolare rivista. Tuttavia, l’offerente è ancora sotto contratto con la rete.

Emma Garcia ha dichiarato in un’intervista con Emma Garcia: “Il mio manager mi ha assicurato che dopo l’estate, entro metà settembre, avrei avuto un nuovo programma su Telecinco. Sono fortunata che abbiano ancora fiducia nel mio lavoro”. spegnimento digitale. Dal momento di queste dichiarazioni non si sa molto del nuovo spazio, a parte il fatto che Garcia ne sarà il presentatore. Ora conosciamo un nuovo dettaglio: Marta Risco sarà una giornalista di strada e darà anche il suo punto di vista sull’attualità come collaboratrice.

stadio terminale

Il giornalista lascia “AR” dopo aver trascorso cinque anni come giornalista per il programma

Marta Risco è da cinque anni una delle corrispondenti più famose Programma Anna Rosa. Tuttavia, dopo che è stata annunciata la sua relazione con Antonio David Flores, lei e la direzione dello spettacolo hanno deciso di lavorare fuori campo, nel reparto nuovi progetti della società di produzione. Rinoceronte. Ciò ha reso la sua relazione sentimentale con l’ex Rocio Carrasco e Olga Moreno una delle figure più ambite della storia sociale. “Sento che il prodotto mi ha protetto molto”, ha detto di recente Risco. “In effetti, sono così grato a Unicorn, perché senza di loro non avrei saputo cosa mi sarebbe successo”. Dieci minuti.

Dopo le vacanze estive, la giovane si è unita allo staff È estate. Ora ti trasferirai nel nuovo spazio per il quale Emma Garcia si sta già preparando e che inizierà presto a trasmettere. “In questo momento, lavoro nei fine settimana e sto andando davvero bene”, ha rivelato Marta Risco sul suo profilo Instagram, raggiante di felicità quando ha rivelato il suo nuovo progetto professionale.

Leggi anche