‘Martín Kweller’ e ‘Goyo’, il film argentino numero 2 su Netflix: ‘Le persone provano empatia con chi è neurodiverso’

Trailer ufficiale di Goyo

la pellicola Goyo Oscilla tra il primo e il secondo posto nella classifica dei film più visti su Netflix. Un’avvincente storia d’amore tra un giovane uomo affetto dalla malattia di Asperger e un amante dell’arte, con protagonista l’attore Nicola Furtadoaffascina migliaia di spettatori, rivelando l’importanza vitale dell’inclusione e di una visione empatica verso coloro che vivono nello spettro autistico.

L’ultimo film di Marco Carnevale Lui È stato presentato in anteprima il 27 giugno nelle sale e il 5 luglio sulla piattaforma di streaming. Dispone anche di prestazioni Nancy Dublache interpreta Eva, la nuova guardia di sicurezza del museo di cui il protagonista si innamorerà.

“Il personaggio di Goyo è molto toccante. Conosciamo tutti qualcuno così, che sia un vicino, un amico o l’amico di un amico. Le persone si identificano con qualcuno che è neurodiverso e penso che sia qui il successo. Ha raccontato il film in tutto il mondo programma televisivo Martin Cuyleramministratore delegato e presidente della società di produzione Kuarzo Entertainment e uno dei produttori del film.

Secondo Queller, il fascino del film sta nel fatto che è “un tema in cui tutti possiamo identificarci”. Ha osservato: “Non rivelerò il finale a coloro che non l’hanno ancora visto, ma è chiaro che quando qualcuno manca di empatia o intelligenza emotiva, può commettere errori senza rendersene conto”.

La narrazione ci porta nel cuore di Buenos Aires, dove Goyo, A Guida al museo con asperger E ne sono rimasto molto colpito Van Gogh, affronta le sfide della socializzazione. La sua esistenza metodica e isolata cambiò improvvisamente quando incontrò Eva. La donna, con un complicato passato amoroso, è attratta da Goyo e insieme intraprendono un viaggio alla scoperta di sé e alla reciproca accettazione.

Eva e Goyo, la coppia protagonista del film, è stata diretta da Nancy Dubla e Nicholas Furtado

Il Carnevale, con la consueta sensibilità, ci presenta una storia che mette in luce la diversità dei rapporti umani. Si è consultato con diverse organizzazioni che lavorano con persone autistiche per garantire la vera rappresentazione di Goyo. Il lavoro si basa sulla consulenza di specialisti di istituzioni come Fondazione Diskar, Associazione Asperger7, La soluzione efficace E il Federazione sportiva argentina Per le persone con disabilità intellettiva.

Grazie alla sua disponibilità su Netflix, il film è classificato tra i primi 10 in 33 paesi. La buona accoglienza del pubblico è evidente non solo nei numeri, ma anche nella critica, che sottolinea la sensibilità e la profondità con cui da giorni viene trattato il tema Asperger.

Il cast comprende attori di spicco come Soledad Villamil, Cecilia Roth e Pablo Rago, Che aggiungono profondità ed emozione alla narrazione. L’hanno completato al liceo, ma hanno ceduto i ruoli a Diego Alonso Gomez, Baltazar Murillo, Milo Zeus Lis e Mayra Humar. Il film, che ha una durata di un’ora e 47 minuti, combina elementi di commedia, dramma e romanticismo e fornisce uno sguardo unico e toccante sulle relazioni umane e sull’accettazione della differenza.

Nicolas Furtado e Pablo Rago in una delle scene di Goyo

Con Goyo, il regista Marcus Carnevale continua la sua tradizione di affrontare temi complessi nel cinema, utilizzando un approccio empatico distintivo per evidenziare aspetti della vita che di solito rimangono in secondo piano.

“Il non convenzionale è il denominatore comune di tutti i miei film. È la mia visione della vita portata in vita dal cinema, per far luce su ciò che credo non vediamo, anche se è visibile. Nel romanzo di Goyo, in particolare, ho scelto il tema dell’autismo perché rappresenta il punto di vista più oggettivo e imparziale che conosco.. “Goyo è una persona con la sindrome di Asperger che ti vede e ti accetta per quello che sei, senza filtri, francamente”, ha detto Carnevale di questa produzione, che segue altri lavori come “Goyo”. Loda, Elsa e Fred, Cuore di leone E Sono inseparabili.

Il film mira non solo a intrattenere, ma a educare e incoraggiare una maggiore comprensione dell’autismo. Il regista ha aggiunto: “Joyo è una persona con la sindrome di Asperger, e ti vede e ti accetta per come sei, senza filtri, francamente”.

Nicolas Furtado, Mayra Humar, Pablo Rago, Nancy Dubla, Soledad Villamil, Marcos Carnevale, Milo Zeus Leys (Foto/Lully Laborio, Netflix)

Goyo, prodotto da Kuarzo International Films e Leyenda Martin Koeler, Rocio Gort E Ignazio il re Come produttori. Federico Peña si è occupato della produzione, mentre Horacio Mayra è stato responsabile della direzione della fotografia. Graciela Fraguglia è stata la direttrice artistica e Alberto Ponce il montatore. La musica originale è stata composta da Ivan Wyszogrod e la direzione vocale è stata di José E. Caldararo.

Mercedes Gallego ha disegnato i costumi e Juan Pablo Perez ha supervisionato gli effetti visivi. Adriana Fiore è stata assistente alla regia e Florencia Limonov ha diretto il cast. Guillermo Romero era il fotografo, Ariel Rinaldi era il direttore di produzione e Hugo Soto era il location manager. Andrea Basile ha coordinato la post-produzione e Barbara Bongiovanni con Florencia Maldonado si sono occupate del coordinamento della produzione.