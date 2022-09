Marvel annuncia un nuovo gioco di realtà aumentata dai creatori di Pokémon GO | Rimorchio | videogiochi | Galleria dei giochi Disney e Marvel | Spagna | Messico | Stati Uniti | tecnologia

nuovo video gioco Da realtà aumentata In arrivo dalle mani di Marvel e Niantic, i creatori di Pokémon GO. Questo è Marvel World of Heroes e arriverà su dispositivi mobili nel 2023.

In occasione di Expo D23 è stato celebrato il primo game show Disney & Marvel, evento che ha portato diverse pubblicità sui maggiori videogiochi dei brand. È stata una delle sorprese principali Meraviglioso mondo di eroinuovo Gioco per cellulare in realtà aumentata creato in collaborazione con Niantic. È stata fornita un’anteprima che spiega il concetto di dinamica che avrà il gioco, sebbene non fornisca screenshot ufficiali del gioco.

Nel gioco, gli utenti potranno creare il proprio avatar; Phil Hong, produttore di Nianticha detto a IGN che avrebbero cercato di includere quanta più varietà possibile Personalizza il tuo personaggio. Per quanto riguarda la tua super forza, questo lo ha chiarito Man mano che avanzi nel gioco salire di livello o esplorare, I tuoi poteri saranno determinati.

Inoltre, in modo simile a Pokémon GO, giochi AR quando Appare una battaglia o trova la mappa e devi andare nella posizione per completare il tuo compito. Marvel World of Heroes è un gioco sociale, quindi ci sono missioni da fare Completa con (o contro) altri giocatori.

Un altro aspetto rivelato da Hong è che gli utenti potranno unirsi non solo ai Vendicatori, ma anche ad altri gruppi dell’Universo Marvel. Puoi pre-registrarti oggi per il gioco La pagina ufficiale dello stesso.

Dai un’occhiata al trailer di Marvel World of Heroes qui sotto.