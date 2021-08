Marvel Future Revolution pubblica una colonna sonora di 42 canzoni e annuncia un concerto in streaming

Netmarble, desarrollador di Marvel Future Revolution, ha annunciato che rilascerà l’album OST del gioco di ruolo mobile open world su vari servizi di streaming.

L’album, intitolato “Marvel Future Revolution: The Convergence Soundtrack”, include 42 canzoni che coprono l’intero gioco. I fan possono aspettarsi di ascoltare una varietà di tratti caratteriali, inclusa la musica per eroi popolari come Capitan America, Spiderman, Star-Lord e Black Widow. La musica del gioco è una coproduzione tra Marvel Games e Netmarble Monster e presenta grandi temi orchestrali.

“Lavorare con il talentuoso team di mostri di Netmarble è sempre stato un piacere! Non vediamo l’ora di lanciare presto The Orchestra Show per tutti i nostri fan!”, ha affermato Danny Ko, Direttore dello sviluppo del prodotto, Marvel Games. “È qui che i talenti di mondi diversi si scontrano per rendere possibile la meravigliosa Marvel Future Revolution: The Convergence Soundtrack”.

futura rivoluzione delle meraviglie Permetterà ai giocatori di vestirsi con gli iconici costumi dei loro eroi preferiti mentre lavorano insieme per affrontare una crisi multiverso nota come Convergence. Al momento del lancio, il gioco presenterà diversi personaggi giocabili, tra cui Star-Lord, Spider-Man, Doctor Strange, Captain Marvel, Storm, Iron Man, Black Widow e Captain America. Attraverso un mix di luoghi Marvel originali e classici come Midgardia e Sakaar, i giocatori sconfiggeranno orde di nemici e sbloccheranno nuovi equipaggiamenti per i loro eroi.

“Sono lieto e apprezzo di poter collaborare con così tanti talenti musicali, tra cui Danny Koe ai Marvel Games, per spingere i confini ed esplorare le possibilità di diversi generi musicali in futura rivoluzione delle meraviglie” ha affermato Kang Jae Wook, capo del Netmarble Monster Voice Team. “Speriamo che sia i nostri fan che i nuovi arrivati ​​possano apprezzare la grandezza della ricerca epica e il genio che si cela in tutti questi percorsi!”

Per celebrare il lancio del gioco, Netmarble trasmetterà “Marvel Future Revolution: World Orchestra” il 25 agosto alle 20:00 PT / 23:00 ET. Lo spettacolo sarà organizzato dal creatore e produttore di Video Game Orchestra Shota Nakama e può essere visto sul canale YouTube ufficiale di Marvel Future. rivoluzione .

Mentre i giocatori esplorano futura rivoluzione delle meraviglie E fai salire di livello i tuoi eroi, sbloccando nuovi costumi e skin. Netmarble stima che i giocatori saranno in grado di provare oltre 400 milioni di combinazioni uniche per ottenere il look che più gli si addice. Oltre alla campagna del gioco, scritta da Marc Sumerak (Marvel Ultimate Alliance 3: The Black Order), i giocatori possono combattere in una varietà di modalità PvP. Le battaglie 1v1 Duals e 10v10 Full-Scale saranno disponibili al momento del lancio.

The Marvel Future Revolution Soundtrack: The Convergence Soundtrack è ora disponibile gratuitamente su diversi servizi di streaming tra cui Spotify, Apple Music, Amazon Music e YouTube Music. Per quanto riguarda il gioco stesso, Marvel rivoluzione futura Sarà rilasciato per dispositivi Android e iOS il 25 agosto. I giocatori possono pre-registrarsi per il gioco ora e sbloccare una serie di cosmetici unici così facendo.