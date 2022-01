Marvel: i costumi di Thor e Jane Foster sono stati filtrati in “Thor: Love and Thunder” | UCM | MCU | Chris Hemsworth | Natalie Portman | GIOCO SPORTIVO

universo cinematografico di meraviglia Ha molte storie da raccontare nella Fase 4. Attualmente, puoi guardare “WandaVision”, “Black Widow”, “Shang-Chi” e altri prodotti sulla piattaforma Disney Plus. Al contrario, nel 2022 si stanno preparando grandi anteprime come “Thor: Amore e tuono“.

Chris Hemsworth tornerà nella Fase 4 come God of Thunder e potrebbe essere l’ultimo film dell’attore nel MCU. Tutto sembra indicare che avrà un sollievo, nello stesso stile di Hawke con Kate Bishop.

In questa occasione, è stato confermato che Natalie Portman, l’attrice che interpreta Jane Foster, sarà quella che alzerà il martello di Thor e indosserà l’armatura Asgardiana per combattere potenti esseri dell’universo.

Ovviamente il trailer ufficiale non è ancora stato rilasciato, ma i leak si stanno diffondendo su tutti i social network. Recentemente, i media @BRMarvelNews hanno riferito che le immagini concettuali dell’armatura del mio protagonista sono trapelate.

Thor è tornato in forma. Ricorda che in Avengers: Endgame, è diventato obeso dopo essersi depresso per non essere stato in grado di salvare metà dell’universo non eliminando Thanos in primo luogo.

La sua tuta sarà ora blu e manterrà l’hijab. Jane Foster, invece, avrà un’armatura simile ma indosserà un elmo.

🚨 *possibile* nuova grafica promozionale da #ThorLoveAndThunder I punti salienti del nuovo vestito di Thor e il look del potente Thor (Jane Foster) ⚡ pic.twitter.com/4cJSjm8v08 – Notizie Marvel (@BRMarvelNews) 3 gennaio 2022

Ascolta Dale Gioca su spotify S altoparlante. Segui il programma ogni domenica sulle nostre piattaforme audio disponibili.