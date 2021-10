Marvel’s Avengers include acceleratori di esperienza tramite micropagamenti e proteste della comunità

vendicatori di meraviglia, Il video gioco a partire dal Dinamica dei cristalli e Square Enix in base alla popolarità franchising a partire dal meravigliaAggiunti di recente al tuo negozio nel gioco Una serie di consumabili che permettono Moltiplica e accelera i progressi di esperienza quando si completano le sfide o si sconfiggono i nemici. Tutto questo nonostante i suoi gestori abbiano assicurato in passato che questo genere di cose tramite micropagamenti con denaro reale si limiterà a lato estetico E che non influenzeranno mai il modo in cui il titolo viene giocato.

La community contro le nuove opzioni di micropagamento

E così, dopo aver ricevuto notizie attraverso i forum reddit, La comunità di gioco ha mostrato la sua insoddisfazione per questo nuovo provvedimento, che finalmente Influenzano l'esperienza di gioco, che dà la possibilità di accelerare i propri progressi a chi spende soldi veri invece di limitarsi ai cosmetici dei personaggi del gioco.





Un utente dice: “Non supporterò più questo gioco”; Per ulteriori prove di ciò che i suoi creatori hanno da dire, altri hanno risposto con un video demo dell’E3 2019 per Marvel’s Avengers che ha detto che non ce ne saranno”.Niente forzieri, niente scenari casuali pay-to-win‘, qualcosa con cui è finito alla fine.

Questa nuova controversia su Marvel’s Avengers arriva insieme alla disponibilità del gioco come parte di indice a partire dal Xbox Game Passe quindi cercando di sfruttare la nuova ondata di giocatori che possono interagire con il gioco attraverso il servizio di video on demand di Microsoft. Vedremo se Square Enix risponderà alle lamentele della community dopo l’arrivo di queste nuove opzioni nel gioco.

Recentemente, Crystal Dynamics ha inviato un file carta stradale Marvel’s Avengers con arrivo uomo Ragno Principalmente al gioco ReclamoSì, solo su console PlayStation, ad es PS4 e PS5, come contenuto esclusivo di Sony.

