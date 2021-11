Masahiro Sakurai, direttore di Smash Bros. Celebra il “Nintendo Day” con questo messaggio – Nintenderos

Ancora una volta riceviamo un messaggio interessante su uno dei giochi più importanti del catalogo di Nintendo Switch. Stiamo parlando in questo caso da Super Smash Bros..

Nel testo che vi lasciamo di seguito, possiamo vederlo Masahiro Sakurai, address manager, volevo festeggiare con Twitta “Nintendo Day”. Il 21 novembre è già stato designato come questo giorno speciale per l’azienda per il lancio di diversi prodotti, giochi e console, soprattutto in Giappone.

Questa è la lista che ci danno dispositivi per hobby:

Cavaliere di Mach (1985)

tira fuori!! (1987)

Super Famicom (1990)

Super Mario World (1990)

F-Zero (1990)

La leggenda di Zelda: un legame con il passato (1991)

Yoshi Koki (1992)

Donkey Kong Country 2: Diddy Kong Quest (1995)

Diddy Kong Racing (1997)

La leggenda di Zelda: Ocarina of Time (1998)

Pokémon Oro e Argento (1999)

Peccato e castigo (2000)

Super Smash Bros Millie (2001)

Pokémon Rubino e Zaffiro (2002)

Pokemon Colosseo (2003)

Mario e Luigi: Superstar Saga (2003)

Nintendo DS (2004; percentuale sconosciuta)

Nintendo DSi LL (2009)

Super Mario 3D World (2013)

Pokémon Rubino Omega e Zaffiro Alpha (2014)

Animal Crossing: Amiibo Festival (2015)

Animal Crossing: Pocket Camp (2017)

Ecco il messaggio di Sakurai:

Questo giorno è arrivato…

Il 21 novembre è il giorno in cui sono usciti molti dei lavori di Nintendo.

Un anno fa, il tweet era il seguente, ma quest’anno darò un titolo ogni ora.

Come al solito, mi concentrerò sugli affari relativi a Smash Bros. , ma ce ne sono ancora parecchi.#Smash Bros. SP https://t.co/Y60mHEeYH5 – Masahiro Sakurai / Masahiro Sakurai (@Sora_Sakurai) 21 novembre 2021

