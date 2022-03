Masahiro Sakurai lo ha dichiarato “il creatore più prezioso” in Giappone

Masahiro Sakura Lei è uno dei personaggi del mondo dei videogiochi più amati dai giocatori, perché oltre a creare Kirby e Kid Icarus, si occupa di Super Smash Bros. sulle tastiere nintendo. Questa settimana, Sakurai ha ottenuto il riconoscimento in Giappone, con i lettori di Famitsu che lo hanno soprannominato “Creatore più prezioso“.

Masahiro Sakura È stato coinvolto nell’industria dei videogiochi da quando aveva 19 anni e da allora ha gestito una linea di giochi acclamati dalla critica, in particolare ogni puntata di Super Smash Bros. E Masahiro è stato colui che ha condiviso l’apprezzamento da cui ha ricevuto FamitsuHa ringraziato i fan per il loro supporto.

“Ho ricevuto un premio. Grazie a tutti coloro che ci hanno sostenuto!Il post di Masahiro Sakurai sul suo account Twitter, condividendo un annuncio Famitsu che annunciava il vincitore del premio, afferma Creatore più prezioso. Questo premio è stato scelto grazie al voto degli utenti, che parla dell’affetto che i fan hanno per Sakurai.

È chiaro che Masahiro Sakura Si è meritatamente meritato questo premio, e questo si riflette nell’affetto mostrato dai giocatori nei commenti al suo post. Questa non è la prima volta che i fan ringraziano Masahiro Sakurai, come Nell’ottobre dello scorso anno, #ThankYouSakurai è diventato una tendenza Dopo che Sora è arrivato come l’ultimo combattente DLC in Super Smash Bros. Ultimo.

L’ultima partita che ci ha dato Masahiro Sakurai è stata Super Smash Bros. Ultimate E ora i fan vogliono solo che si riposi, ma ciò non significa che non vedremo più giochi di Smash. Anche se non è ancora noto se Sakurai continuerà a lavorare sul franchise nelle puntate successive, Masahiro lo dice Non riesco a immaginare un’altra puntata senza di essaQuindi hanno provato ma non ha funzionato.