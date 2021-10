Maschera all’argilla depigmentante con proprietà antietà

Sì, sei una buona lettura. Per te, che hai poco tempo e vuoi semplificare la tua routine quotidiana, la scoperta che abbiamo fatto è per te: una maschera multifunzionale che devi avere a portata di mano per eliminare fino a 5 problemi in un solo gesto. Stiamo parlando di una soluzione detergente completa, che fornisce anti-invecchiamento, idratazione, protezione e pigmentazione.

Tutto quanto sopra, ci vorrebbe più di mezz’ora tra di noi Pulizia del viso (buona)creme, sieri e altri trattamenti. Ma questo è un gesto che realizza tutto in pochi minuti di performance. Stiamo parlando di una maschera vegana e senza parabeni, prodotta in Danimarca, dall’azienda io cucino. La troverai come “Maschera di argilla” in Look Fantastic e oltre ad essere incredibile per pulizia profonda di Nota azione purificante del fangoContiene principi attivi antinfiammatori, come acido salicilico; ingredienti antietà, come la vitamina A e estratto di iris, per idratare in profondità la pelle, aiutando a riequilibrare i livelli di sebo e decongestionare la pelle con l’eccesso di sebo.

Contiene anche file Antartide, un peptide derivato dall’argilla antartica che, oltre a proteggere la pelle dalle aggressioni ambientali e dall’azione dei radicali liberi, aiuta a lasciare la pelle pulita, fresca e sana. Questa glicoproteina, estratta dal mare antartico, è un potente ingrediente per l’attivazione delle cellule. Il motivo è la straordinaria resistenza che ha alle temperature estremamente basse della zona in cui si trova. Quindi è un agente ristrutturante ideale ed è sempre abbinato a ingredienti idratanti, come in questo caso, Estratto di iris.

Quest’ultimo è un meraviglioso agente antietà, oltre che idratante, antisettico, purificante e fotoprotettivo. Perfetto in abbinamento con vitamina A (retinolo).

Usalo una o due volte alla settimana a seconda della fragilità della tua pelle e delle tue esigenze, lascialo agire per qualche minuto e poi rimuovilo con acqua tiepida.

Chi acquista questa maschera, non esita a prendere un forte alleato. Siero della stessa marca con proprietà antiacne grazie all’acido salicilico. È ideale per il trattamento della pelle a tendenza impura, grassa e a tendenza acneica che necessita di una buona dose di lucidità e di un’accurata detersione.

