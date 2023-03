Maschere luminose a LED, il nuovissimo “strumento” di bellezza da incorporare nella routine del viso a casa

Creme, sieri, spazzole per la pulizia del viso, massaggiatori… e ora maschere luminose a led. Una routine viso a casa contiene sempre più passaggi che, sebbene non essenziali (ad eccezione della pulizia e della protezione solare), aiutano a ottenere una pelle più bella e dall’aspetto più giovane. Fino a poco tempo fa, le maschere luminose a LED erano disponibili solo nelle cliniche dermatologiche o nei centri estetici, ma ci sono sempre più opzioni per utilizzarle a casa.

Cosa sono le mascherine luminose e come funzionano? Questi dispositivi sono usati Fototerapia o terapia della luce (noto anche come cromoterapia), una tecnica che ha scoperto una pentola Per più di 40 anni ciò è consistito nell’usare la luce per aiutare la guarigione delle ferite, migliorare le lesioni muscolari e persino regolare l’umore. Le mascherine emettono luce innocua, a differenza di quella emessa dal sole o anche dai dispositivi elettronici (luce blu). Nei centri medici ed estetici, le maschere luminose a LED sono utilizzate da anni per migliorare i problemi della pelle come: invecchiamento precoce o acne. da talikaleader nell’uso domestico della luce LED, spiega che “esistono diversi tipi di luce, a seconda della lunghezza d’onda: blu (440nm) agisce sulla superficie cutanea, regola la secrezione sebacea e anti-acne, verde (525 nm), agisce nell’epidermide profonda e regola i melanociti responsabili della pigmentazione e delle macchie; arancia (590 nm), agisce nel mesoderma, stimola i fibroblasti, il collagene e l’elastina, ha potere antirughe e stimola la compattezza; rosso (630nm) agisce nel derma profondo, mirando alla micro-infiammazione, calmando il rossore e ringiovanendo.” Maschera LED 4 in 1 di Ylé Cosmetics (289 euro a El Corte Inglés). Include sistema audio e protezione per gli occhi. Talika Genius Light (329 euro), combina la fototerapia con la stimolazione elettrica e offre 8 trattamenti.



Quali sono i suoi benefici per la pelle? Natalia de la Vegafondatore di Tacha Beauty, ha appena incorporato nel suo centro una delle più potenti maschere a LED per uso domestico, si dà il caso Dior Lucibel, che sarà presto venduto attraverso il sito web dell’azienda. L’esperto spiega che i vantaggi della luce LED sono numerosi. « Aumenta la lucentezza e la compattezza, migliora il colore e riduce la comparsa delle rughe. È consigliato per tutti i tipi di pelle perché è un Un trattamento preventivo antietà. Anche la pelle a tendenza acneica va molto bene perché la luce è un antinfiammatorio. Dior Lucibel, la sua lunghezza d’onda (635 nm) e potenza (15,6 j/cm²) la rendono la maschera LED più potente sul mercato. Nelle pelli giovani migliora la qualità e riduce le imperfezioni, nelle pelli mature leviga le rughe e migliora la densità e l’elasticità.



Come lo usi a casa? Il primo passo è scegliere una maschera LED di un marchio affidabile. Il secondo passo è usarlo correttamente, leggere le istruzioni in anticipo e seguire Raccomandazioni per ciascun produttore, senza superare il tempo consigliato che può variare a seconda della potenza di ciascun dispositivo. La media è di 10 minuti/sessione. Natalia de la Vega ha consigliato: “Entra Da due a tre sessioni a settimana. È possibile utilizzarlo anche quotidianamente, in periodi specifici in cui la pelle non ha un bell’aspetto o è molto infiammata. La solita cosa è usare la maschera con un file Pelle pulita E dopo aver applicato il siero o la crema, uno dei vantaggi di questi dispositivi è che migliorano i risultati dei cosmetici.

