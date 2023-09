Mass Effect Andromeda avrebbe dovuto concentrarsi maggiormente sul multiplayer, secondo l’ex CEO di Bioware

Arin Flynn, l’attuale CEO di Humanoid Studios, ritiene che Andromeda avrebbe dovuto concentrarsi sul multiplayer, che è ciò che ha ottenuto il grande successo in Mass Effect 3.

Se dovessimo evidenziare una serie di fantascienza nei videogiochi (per gentile concessione di Star Wars, e ora che Starfield ha preso piede), il nome sarebbe senza dubbio Effetto di massa Brilla molto intensamente. Soprattutto se parliamo della trilogia originale di Bioware.

Nel 2007, lo studio canadese di EA ha sorpreso con Proposta di opera spaziale Ha una qualità straordinaria, sia a livello narrativo che nel gameplay e nel reparto tecnico.

Mass Effect 2 era ancora migliore, poiché è considerato un capolavoro nella storia dei videogiochi. E tutto finirà con Mass Effect 3, un’eccellente conclusione per il creatore multiplayer del Comandante Shepard.

Anche se non si adattava molto bene al tono dell’epica, Molti giocatori si sono divertiti in multiplayer nei panni dei nani Dal terzo titolo. Inoltre, ancora oggi si gioca su server privati.

In un’intervista con EDGE Magazine, l’ex CEO di Bioware spiega perché Mass Effect Andromeda, La quarta parte è stata pubblicata nel 2017È stato un fallimento sia dal punto di vista critico che delle vendite.

Multigiocatore e ambizione eccessiva, due punti chiave

Ex amministratore delegato di Bioware, Arin Flynn (ora CEO di Humanoid Studios)tenta di spiegare le ragioni per cui Mass Effect Andromeda non è stato all’altezza della situazione.

Dopo lo straordinario successo di Mass Effect 3, che ha venduto più di 7 milioni di giochi, Bioware ha voluto superare questi numeri con Andromeda, un prodotto che ha sfruttato le console PS4 e Xbox One.

Le cose non sono andate bene. Senza essere un brutto gioco, Mass Effect Andromeda (che ha ereditato il multiplayer dalla terza parte, anche se con differenze) non è stato all’altezza delle aspettative commerciali di Electronic Arts, 5 milioni di giochi venduti.

Secondo Flynn, Bioware stava attraversando un momento difficile, cercando di gestire la sua intensa ambizione, i dettami di EA e Contemporaneamente sto lavorando su Dragon Age Inquisition.

Flynn, invece, la pensa così Mass Effect Andromeda avrebbe dovuto concentrarsi maggiormente sul multiplayerQuesto dopo i buoni risultati ottenuti nel gioco Mass Effect 3.

”I giocatori hanno adorato davvero il multiplayer di Mass Effect 3, e ha avuto una forte risonanza con un sottoinsieme della community”.

Sebbene Andromeda avesse una propria modalità multiplayer, i giocatori non l’hanno mai amata tanto quanto in Mass Effect 3. Va ricordato che nel 2017 l’emergere dei titoli multiplayer è stato un grande impulso per Bioware.

Questo, in sintesi, il pensiero dell’ex CEO di Bioware. Tuttavia, è stato riferito che Mass Effect Andromeda lo è Un bel gioco di ruolo spazialeMa non è sufficiente per un franchise delle dimensioni di Mass Effect.

Ora, com.bioware Sta lavorando a Dragon Age: Dreadwolf, il quarto capitolo della saga di giochi di ruolo dark fantasy, e anche a Mass Effect 5 (di cui abbiamo visto solo un teaser). Ecco perché ha dovuto farlo Separazione dall’MMO Star Wars: The Old RepublicOra nelle mani di un altro studio.