Mass Effect e Need for Speed ​​Heat fanno parte dei giochi gratuiti che Prime Gaming offrirà nel Prime Day 2022

Tra il 12 e il 13 luglio, Amazon svilupperà una nuova versione di Picco di oggiLa tua giornata di sconti e offerte per gli abbonati Prime.

Ma mentre ovviamente c’è ancora bisogno di vedere quali offerte Amazon offrirà in quei giorni, la società ha annunciato questa settimana che inizierà ad anticipare questa stagione di sconti in Gioco di prim’ordine.

In particolare, Amazon ha rivelato che il suo servizio di videogiochi per gli abbonati Prime prevede di offrire più di 30 giochi gratis durante il Primo Giorno. E sebbene i dettagli di tutti i giochi non siano ancora disponibili, secondo l’annuncio della società, quei titoli includeranno:

Edizione Leggendaria Mass Effect

Leggende della rete

Necessità di Speed ​​Heat

Star Wars: Accademia Jedi

Inoltre, in vista del Prime Day, il servizio di videogiochi di Amazon offrirà diversi titoli indie come:

10 secondi ninja x

8 Porte: L’avventura nell’aldilà di Arum

Avventure Adling

corsa bang bang

nuvole e pecore 2

cassetta della morte

Furia assassina speciale

Le sorelle Gianna: sogni contorti

Virus spostato

Sfumatura

Manuale di Samuele

2. lingotto di metallo

unità metallica

BMX Pro. pompaggio

Puzzle dell’anno – 10 pezzi

mondo della pioggia

Viaggio su strada – 3 pezzi

Resa dei conti con i samurai II

Pulitore seriale

occhio di gallina

Detective Lato Oscuro

Detective oscuro: brancolare nel buio

Re dei combattenti 2000

Il re dei combattenti 2002

Il metronomicon: massacra la pista da ballo

Per usufruire gratuitamente di questi giochi indipendenti, devono disporre di un abbonamento Amazon Prime valido, che a sua volta consente loro di accedere a Prime Gaming per rivendicare i titoli che possono ottenere dal 21 giugno al 13 luglio.